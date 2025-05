MPCE recomenda suspensão do contrato de concessão e das obras do Parque Nacional de Jericoacoara

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) recomendou, nessa segunda-feira (19), a suspensão imediata da execução do Contrato de Concessão do Parque Nacional de Jericoacoara (Parna Jeri/PNJ), assim como a paralisação das obras do empreendimento.

O documento foi expedido pela Promotoria de Justiça de Jijoca de Jericoacoara e Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente (Gaema), em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF), e direcionado ao Instituto Chico Mendes (ICMBio) e à Sociedade de Propósito Específico (SPE) Urbia Cataratas Jericoacoara S.A.

O MPCE identificou que a SPE está realizando no parque uma série de obras sem os devidos licenciamentos ambientais, o que pode resultar em atividades para as quais é obrigatória a realização prévia de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima).

O que está sendo feito no local?

Conforme o MPCE, as obras no local foram autorizadas pelo ICMBio, gestor do parque, que permitiu a perfuração de poços, construção de complexo de visitantes, colocação de banheiros e instalação de áreas para armazenamento de combustíveis e de estacionamento de máquinas e de equipamentos pesados.

O Ministério afirma, no entanto, que os espaços podem gerar efluentes, resíduos sólidos, resíduos com óleo e saponáceos e contaminação ambiental do solo. "Também foi verificada a implantação de infraestrutura viária com cerca de 10km de extensão, incluindo terraplanagem e pavimentação, em área de dunas, habitat de inúmeras espécies de animais", destaca o MPCE.

Na recomendação, o MPCE e o MPF pedem ao ICMBio e à Urbia Cataratas Jericoacoara S.A que apresentem, em reunião nesta quarta-feira (21), uma planilha com relação integral das intervenções físicas e obras de engenharia já realizadas, em andamento e as planejadas.

Os dados devem estar acompanhados dos licenciamentos ambientais e de documentos que atestem a realização dos estudos necessários. A suspensão dos trabalhos deve se manter até a análise de toda a documentação pedida.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Urbia Cataratas Jericoacoara S.A nesta terça-feira (20). Quando houver retorno, este conteúdo será atualizado.

Ação Judicial

Em caráter judicial, o Ministério Público Federal já havia solicitado com urgência a suspensão das obras, ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5). O pedido, divulgado na tarde da última sexta-feira (16) e ajuizado no último dia 12 de maio, pede que o efeito dure até que sejam obtidos o licenciamento e os alvarás municipais de Jijoca de Jericoacoara.

A ação é uma resposta a uma decisão da 18ª Vara da Justiça Federal do Ceará, que não suspendeu as obras depois que o Município pediu.

O município de Jijoca acionou a empresa, a União e o ICMBio, administrador do parque, pedindo a suspensão das obras e das tarifas, mas a Justiça só atendeu o pedido parcialmente, proibindo a cobrança do ingresso para quem estivesse apenas indo à vila.

No entendimento do juiz, as intervenções são em uma unidade de conservação federal e, por isso, não precisariam de licenciamento municipal, bastando apenas a autorização do ICMBio. Já para o procurador da República Oscar Costa Filho, dispensar licenças é ignorar a legislação ambiental. Segundo ele, isso representa risco de danos ao meio ambiente.

