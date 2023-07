Morre empresário Itamar Serpa, fundador da Embelleze, aos 82 anos

Itamar Serpa, fundador do Sistema Embelleze, morreu aos 82 anos de idade. A notícia foi confirmada pelas redes sociais do empresário, na noite dessa terça-feira (18). A causa da morte não foi divulgada.

"Em nome da Família Embelleze, é com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Itamar Serpa Fernandes, nosso fundador e grande inspiração", começou o texto.

Nos comentários da publicação, amigos, família e famosos lamentaram a perda do empresário. "Notícia triste. Seu Itamar mudou a vida de muita gente. Deus o receba", escreveu a atriz e humorista Tata Werneck.

"Foi um prazer ter lhe conhecido e trabalhado pro senhor, seu Embelleze. Descansa em paz", postou Jojo Todynho nos stories do Instagram.

Itamar Serpa

Itamar Serpa Fernandes é de Afonso Cláudio, cidade no interior do Espírito Santo. O empresário nasceu no dia 3 de julho de 1941 e, desde muito jovem, trabalhou como office boy, cobrador de ônibus, além de dar aulas de química e física.

Foi Itamar quem fundou o Sistema Embelezze, que tem um catálogo com mais de 500 itens como tratamentos, tintas de cabelo, xampus e pós-xampus.

A empresa tem ainda filiais nos Estados Unidos e Portugal, além de produtos presentes em mais de 30 países, entre eles, Inglaterra, Espanha, Holanda, Venezuela e Angola. Em 2020, a companhia faturou cerca de R$ 614 milhões.

