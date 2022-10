Mega-Sena acumulada: veja o que você pode comprar com o prêmio de R$ 130 milhões

A Mega-Sena acumulou e pode pagar neste sábado (29) prêmio de R$ 130 milhões ao sortudo que acertar as seis dezenas. O valor já vem com o desconto do Imposto de Renda. Mas, o que fazer com tanto dinheiro? Quais itens de luxo poderiam ser comprados com o valor da premiação?

O Uol listou uma série de opções, que vai desde morar na França a comprar um hotel ao lado do Vaticano. Tem também a opção de comprar o jatinho do astro do futebol Cristiano Ronaldo.

Jatinho

O jogador Cristiano Ronaldo está vendendo o jatinho Gulfstream G200, que comprou em 2015. A aeronave, construída em 2006, foi personalizada em 2019 pelo atleta. Com capacidade para 10 pessoas, tem camas e um banheiro com chuveiro.

Isso sem contar as poltronas de luxo, típicas da primeira classe, frigobar, forno elétrico, micro-ondas e compartimentos para transportar comida. O valor do jato é estimado em cerca de 20 milhões de euros (R$ 105 milhões).

Hotel em Roma

Já pensou em fazer o dinheiro render ainda mais? Que tal comprar um hotel em Roma, na Itália? Existe um disponível. Com 80 quartos distribuídos em quatro andares, o valor de mercado é em torno de R$ 110 milhões, mas o proprietário aceita negociações.

O local fica no centro da capital italiana e ao lado do Vaticano, e o prédio tem área total de 4.000 metros quadrados. O próprio anúncio avisa que há necessidade de reformas. Supondo que você arremate o prédio por R$ 110 milhões, sobram mais R$ 20 milhões para esse trabalho.

Estados Unidos

Uma cobertura com pé direito alto, janelas amplas, mais luz natural e ambientes integrados está à venda em Miami, nos Estados Unidos. São quatro suítes, seis banheiros e mais um quarto. Com janelas altas, é possível ter uma vista completa da região.

A área dela é de 854 metros quadrados. O valor: R$ 126 milhões. Com o prêmio da Mega-Sena é possível comprar essa mansão e ainda ter R$ 4 milhões para gastar como quiser.

Viver na Riviera Francesa

Se as opções anteriores não parecem boas, talvez esta te convença. Que tal viver na Riviera Francesa, na península de Saint-Tropez? Uma casa totalmente reformada, com 500 metros quadrados, sete quartos, uma cozinha equipada, um grande closet, duas banheiras de hidromassagem e por aí vai.

Do lado de fora, uma piscina gigantesca e um heliponto. A casa tem sistema de som integrado, alarme e ar condicionado central. A mansão está sendo vendida por R$ 122 milhões. É possível comprá-la com o prêmio da Mega-Sena e ainda ter mais R$ 8 milhões de troco para investir em festas, se for o caso.

