Duas apostas da Mega-Sena acertam os seis números e dividem prêmio de R$ 317 milhões

Após o sorteio da Mega-Sena acumular pela 14ª vez seguida, duas apostas acertaram as dezenas do concurso 2525, realizado neste sábado (1º) no Espaço Loterias Caixa. Os vencedores dividirão o prêmio total de R$ 317.853.788,53, e cada um ficará com R$ 158.926.894,27.

O concurso 2525 teve as seguintes dezenas sorteadas: 51 - 47 - 21 - 26 - 13 - 04. O valor total foi o maior da história de um sorteio regular da Mega-Sena.

Uma aposta de Fernandópolis, São Paulo, venceu os 6 acertos, enquanto o segundo ganhador fez a aposta por um canal eletrônico.

Além desses, ainda tiveram:

Vencedores da quina (5 acertos): 814 apostas ganhadoras. Cada um recebe R$ 33.910,24;

814 apostas ganhadoras. Cada um recebe R$ 33.910,24; Vencedores da quadra (4 acertos): 52.760 apostas ganhadoras. Cada um recebe R$ 747,39.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online.

Quais os números que mais são sorteados na Mega-Sena?

Uma das estratégias usadas por quem deseja ter mais chances de acertar os seis números sorteados da loteria da Mega-Sena é procurar saber qual a probabilidade de combinações de dezenas entre as mais sorteadas.

Maiores prêmios da Mega-Sena

O prêmio de maior valor da Mega-Sena foi pago no dia 31 de dezembro de 2017, quando o concurso 2000 da Mega-Sena da Virada pagou a quantia de R$ 306.718.743,68.

