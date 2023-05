Medalha do Mérito Industrial é concedida a quatro homenageados na Fiec; veja agraciados

A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) realizou uma homenagem, na noite desta quinta-feira (18), para quatro personalidades que contribuiram com o desenvolvimento da indústria cearense. A entrega da Medalha do Mérito Industrial e da Medalha da Ordem do Mérito Industrial ocorreu durante a festa em alusão ao Dia da Indústria.

A honraria foi concedida pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), através do Presidente Ricardo Cavalcante. Dentre os agraciados, estão Carlos Prado, Regina Dias Branco, Cândido Albuquerque e José Carlos Pontes.

O evento foi realizado no Salão Coliseu do Buffet La Maison, em Fortaleza.

Destaque da indústria cearense

O presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, destacou a importância da homenagem aos empresários que realizam um trabalho para a indústria cearense. "É um dia memorável para a gente. A Federação das Indústrias está completanto 73 anos neste ano", disse.

Durante entrevista, ainda acrescentou ter orgulho dos empresários locais. "Temos vários líderes nacionais. A gente tem muito orgulho desse pessoal. São pessoas que começaram pequenas e foram se destacando, 'galgando', ganhando o Nordeste, o Brasil e às vezes até a América Latina".

Legenda: Ricardo Cavalcante, presidente da Fiec, ressaltou a importância dos homenageados para a indústria cearense Foto: Thiago Gadelha

Já o primeiro vice-presidente da Fiec e um dos homenageados da noite, Carlos Prado, falou sobre o trabalho desenvolvido nas últimas décadas. "Começa primeiro a pensar na empresa, em desenvolver o negócio, aí quando vai se resolvendo, é preciso olhar um pouco para traz e pensar que colaboração a gente tem para dar as instituições que pertence", explicou.

O cuidado com o meio ambiente também foi destacado em meio aos trabalhos realizados na indústria. "É preciso pensar medidas que as empresas precisam tomar para se voltar ainda mais para o meio ambiente, e as marcas que a empresa precisa deixar além do desenvolvimento", concluiu.

Legenda: Carlos Prado foi um dos contemplados com a honraria Foto: Thiago Gadelha

Quem são os homenageados?

Carlos Prado

O industrial Carlos Prado contribuiu com a consolidação do agronegócio no Ceará e no Brasil, além de ser comprometido com o desenvolvimento sustentável.

Durante sua atuação na área, foi o primeiro Vice-Presidente da Fiec; fundou e presidiu o Conselho Administrativo da Itaueira Agropecuária LTDA, além de ter sido presidente da Câmara Setorial da Agricultura do Ministério da Agricultura.

Prado ainda ajudou a coordenar a criação da Associação brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas, a Abrafrutas, e o Movimento Integra Brasil – o Nordeste no Brasil e no Mundo.

Regina Dias Branco

Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco atua como Vice-Presidente de Administração, Desenvolvimento e Sustentabilidade da M. Dias Branco, sendo acionista da empresa desde 1998.

Legenda: Regina Dias Branco foi uma das contempladas com a honraria Foto: Thiago Gadelha

Em 2003, foi nomeada Diretora Administrativa Corporativa da empresa. É graduada em Administração de Empresas pela Universidade de Fortaleza (Unifor), e tem MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas

Além disso, é Diretora Administrativa da Idibra Participações S.A., e atua no mercado de incorporação imobiliária e construção civil.

Cândido Albuquerque

O professor de Direito Cândido Albuquerque é Reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC). Entre 1995 e 1997, foi presidente da OAB-Ceará, onde ocupou o cargo de Conselheiro federal (2013-2015).

Legenda: Cândido Albuquerque foi um dos contemplados com a honraria Foto: Thiago Gadelha

O advogado leciona na UFC desde 1991, e conta com mestrado em Ordem Jurídica Constitucional e Educação Brasileira. Na Faculdade de Direito, foi Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica (2010 e 2011) e Chefe do Departamento de Direito Público.

José Carlos Pontes

José Carlos Valente Pontes nasceu em São Paulo, em 1951, mas é formado em Engenharia Civil pela UFC. Após conquistar o diploma, realizou cursos nas áreas de Economia, Administração, Engenharia Econômica e Contabilidade, estudando na Harvard Business School, em Boston (EUA).

Legenda: José Carlos Pontes foi um dos contemplados com a honraria Foto: Thiago Gadelha

Pontes também conta com formação na AOTS - The Association for Overseas Technical Scholarship, em Tokyo (JAP). Desde 1974, lidera o Grupo Marquise, juntamente com o sócio Erivaldo Arraes.

No Estado, participou do Rotary Club de Fortaleza, Clube de Engenharia do Ceará, Sindicato da Indústria da Construção Civil, Centro Industrial do Ceará, e da Associação das Empresas Construtoras do Ceará.