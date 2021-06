Mandato de Ricardo Cavalcante na presidência da Fiec é prorrogado até 2027

O mandato da atual diretoria da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), presidida por Ricardo Cavalcante, foi prorrogado por mais três anos, com previsão de encerramento em 2027. A informação foi divulgada pela instituição na manhã desta quarta-feira (30).

A definição ocorreu em reunião do Conselho de Representantes, órgão máximo da Fiec. Os 38 delegados com direito a voto assinaram proposta pela prorrogação do mandato.

"A proposta do Conselho se baseia em relevantes questões, como o alinhamento ao período de mandato da diretoria da Confederação Nacional da Indústria (CNI), assim como ao período de trabalho fortemente impactado pela pandemia da Covid-19, e também devido a novos projetos estruturantes na Fiec que demandam tempo e atenção extras", diz o comunicado da entidade.

Mais ações

Após a reunião, Ricardo Cavalcante pontuou que a diretoria recebe com muita responsabilidade o tempo adicional de mandato.

Ricardo Cavalcante Presidente da Fiec "Com certeza nós vamos utilizar esse novo tempo com mais ações para que a indústria do Ceará cada vez mais possa crescer, gerar emprego e principalmente renda para o nosso Estado".

Ricardo Cavalcante tomou posse em 2019. Ele já havia integrado a diretoria da Fiec entre 1999 e 2002 e foi diretor administrativo adjunto entre 2010 e 2014, além de diretor administrativo da Fiec entre 2014 e 2019.

Ele ocupa também o cargo de presidente da Associação Nordeste Forte, vinculada à CNI.

