Mais 18 cidades do Ceará poderão receber 5G a partir de segunda (27); veja lista

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou que, a partir de segunda-feira (27), prestadoras podem solicitar o licenciamento e ativações de estações 5G em outros 18 municípios do Ceará. A nova geração de internet móvel de altíssima velocidade já está disponível na Capital do Estado.

As cidades onde as operadoras, que adquiriram lotes na faixa de 3,5 GHz — frequência por onde é transmitida a tecnologia —, podem implementar a novidade estão todas localizadas na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). (Veja a lista de municípios abaixo).

No entanto, como ressalta a Anatel, a liberação da faixa não significa que redes 5G serão instaladas de imediato nas localidades. Na verdade, como explica a agência, "a instalação antecipada de estações de quinta geração nessas cidades depende do planejamento individual de cada prestadora".

Lista de cidades do Ceará que podem receber 5G

Caucaia;

Maracanaú;

Maranguape;

Pacatuba;

Aquiraz;

Pacajus;

Cascavel;

Horizonte;

Trairi;

Eusébio;

São Gonçalo do Amarante;

Itaitinga;

Paracurú;

Paraipaba;

Guaiúba;

Pindoretama;

Chorozinho;

São Luís do Curu.

Celulares que aceitam 5G

Não são todos os modelos de smartphones que possuem tecnologia 5G. Segundo a Anatel, somente 109 tipos de celulares foram certificados e homologados pela agência por executarem a nova geração de internet móvel de altíssima velocidade.

Troca de antenas parabólicas tradicionais

Quem recebe as transmissões da TV Aberta através da antena parabólica precisa adaptar o equipamento para evitar eventuais interferências, já que a tecnologia 5G pode gerar distorção na transmissão do sinal para o objeto.

Beneficiários inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que recebem sinal da TV aberta por parabólica podem solicitar o kit gratuito para a adaptação do equipamento à Siga Antenado, nome fantasia da Entidade Administradora da Faixa de 3,5 GHz (EAF).

A Anatel destaca que é fundamental que seja realizado agendamento para a instalação dos novos equipamentos. Mais informações estão disponíveis no site da Siga Antenado. Também está disponível o telefone 0800-729-2404.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE