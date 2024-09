Lotofácil da Independência: saiba como jogar online e garantir sua aposta

O sorteio da Lotofácil da Independência será realizado pela Caixa Econômica Federal na próxima segunda-feira (9), com um prêmio principal estimado em R$ 200 milhões. O valor não acumula, assim como outros concursos especiais e várias dúvidas sobre como apostar surgem diante do grande prêmio.

É necessário acertar 15 números da faixa principal para faturar a bolada, mas caso isso não ocorra, o prêmio será dividido entre os acertadores de 14 números, e assim sucessivamente.

As apostas estão liberadas até as 18h do dia do sorteio, tanto nas lotéricas pelo Brasil como no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa. A aposta simples custa R$ 3, mas mais números podem ser escolhidos com o pagamento de valores mais altos.

Como apostar na Lotofácil da Independência

Para apostar de forma presencial é preciso marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. É possível levar o prêmio com o acerto de 11, 12, 13, 14 ou 15 números, mas somente os 15 são capazes de render o prêmio total. Quem não quiser escolher os números, pode deixar que o sistema escolha por meio da Surpresinha.

Na modalidade online, o processo é bem simples. Basta acessar o site e selecionar o sorteio desejado, escolhendo os números disponíveis. O apostador pode escolher o número de apostas que deseja fazer, colocá-las no carrinho e realizar o pagamento por meio de cartão de crédito.

Para isso, é preciso ser maior de 18 anos e fazer login na conta do site Loterias Online Caixa, que utiliza as informações da conta Caixa.

Bolões de apostas

No caso dos bolões, basta preencher o campo destinado a isso no volante ou até comprar cotas organizadas pelas próprias lotéricas. Para isso, o apostador deve solicitar a quantidade de cotas desejadas e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio.

As cotas de bolão também podem ser compradas no App Loterias Caixa e no portal Loterias Online da Caixa, com tarifa de 35% do valor da cota.

Esta é a 13ª edição do concurso especial da Lotofácil. Ao todo, 65 apostadores acertaram o prêmio principal na edição de 2023 e cada um recebeu R$ 2.955.552,77.