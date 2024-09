Lotofácil da Independência: quantos números é preciso acertar para ganhar no sorteio

A edição deste ano da Lotofácil da Independência sorteia um prêmio de cerca de R$ 200 milhões na próxima segunda-feira (9). As apostas para o concurso já começaram e seguem até o mesmo dia quando a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio. Mas como faz para concorrer ao valor milionário?

Para apostar na Lotofácil da Independência é simples, basta escolher entre 15 a 20 dezenas, entre as 25 disponíveis no volante. Ganha parte do prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados.

A aposta mínima custa R$ 3. Nessa opção, é possível pode marcar 15 números. Caso o cliente deseje ampliar as chances de faturar o valor, pode definir até 20 números em uma mesma cartela, que ultrapassa os R$ 40 mil.

Em termos matemáticos, quanto mais números apostar, maiores são as chances de ganhar. Por exemplo: na aposta de 16 números, a chance de ganhar é de 1 para cada 204 mil.

Veja também Negócios Lotofácil da Independência: saiba até quando pode jogar em 2024 Negócios Lotofácil da Independência: saiba quais estados tiveram ganhadores em 2023

As apostas devem ser feitas nas Lotéricas, pelo site ou app da Caixa. O apostador pode ainda optar pelo método “surpresinha”. Nele, o sistema escolhe os números do volante de forma aleatória.

Ainda é possível fazer um bolão, que são as apostas em grupo. Nessa modalidade, os apostadores podem preencher o campo próprio no volante ou comprar uma cota dos bolões organizados pelas unidades lotéricas, e nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, a partir das 20h. O prêmio não acumula.

CONCURSO EM 2023

No ano passado, a Caixa sorteou R$ 200 milhões na Lotofácil da Independência. 65 apostas venceram e dividiram o prêmio.

Os 15 números sorteados na edição especial de 2023 foram os seguintes: 01-03-04-05-06-07-10-11-14-18-19-20-23-24-25.