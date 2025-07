Lotofácil 3448: 14 apostas acertam as 15 dezenas e levam R$ 94 mil; veja próximo sorteio

No sorteio da Lotofácil concurso 3448, realizado na noite dessa segunda-feira (21), 14 apostadores acertaram as 15 dezenas e levaram o prêmio de R$ 94.007,3, cada. O prêmio esperado para próximo o concurso é R$ 1,8 milhões.

Todas as apostas vencedoras do valor principal foram feitas na modalidade simples e em cota única. Elas foram registradas nas seguintes cidades:

No Ceará, 11 apostas acertaram 14 dezenas e foram premiadas. Delas, apenas uma foi feita na modalidade bolão, sendo esse de 29 cotas. Cada uma levou, em média, R$ 457,86; com exceção do bolão e uma aposta simples de 16 números, essas levaram R$ 915,53.

Confira as cidades cearenses premiadas:

Beberibe;

Coreaú;

Fortaleza (seis apostas);

Jijoca de Jericoacoara;

Mauriti;

Quixeré.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) desta terça-feira (22), data de sua realização, em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

Veja o resultado do Concurso 3448 da Lotofácil

03 - 25 - 17 - 23 - 16 - 11 - 01 - 10 - 12 - 20 - 21 - 05 - 09 - 07 - 14

RESUMO DO SORTEIO

15 acertos

14 apostas ganhadoras, R$ 94.007,31

14 acertos

861 apostas ganhadoras, R$ 457,86

13 acertos

14789 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

131111 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

575065 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto 15 R$ 3,50 3.268.760 16 R$ 48,00 204.298 17 R$ 408,00 24.035 18 R$ 2.448,00 4.006 19 R$ 11.628,00 843 20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.