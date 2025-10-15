Loterias do dia sorteiam até R$ 10 milhões nesta quarta (15)

A +Milionária é a loteria federal do dia que pode pagar o maior prêmio desta quarta-feira (15), ao sortear R$ 10 milhões.

Para ganhar a bolada, o apostador deve indicar corretamente as seis dezenas e os dois trevos sorteados nesta noite, a partir das 19 horas.

Já a Quina é o jogo com o segundo valor mais expressivo desta data: R$ 3,2 milhões.

Outras chances de ficar rico

Essas não são as únicas loterias da Caixa que podem pagar uma premiação milionária. Outra que merece destaque é a Super Sete, que está acumulada em R$ 2,5 milhões.

A Lotofácil e a Lotomania estão com prêmios iguais: R$ 1,8 milhão cada.

Nesta quarta, há ainda os sorteios da Dupla Sena e da Loteria Federal, que podem pagar até R$ 550 mil.

Loterias da caixa com sorteio hoje (15/10)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha +Milionária R$ 10 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas e os dois trevos. Quina R$ 3,2 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. Super Sete R$ 2,5 milhões Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. Lotomania R$ 1,8 milhão Acertar os 20 números sorteados. Dupla Sena R$ 550 mil Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos sorteios.

Loteria Federal até R$ 500 mil Acertar um dos cinco números sorteados para os prêmios principais.

Veja também Negócios Lote extra do Pis/Pasep será liberado nesta quarta (15); saiba quem será beneficiado Ceará Homem é atropelado por motociclista enquanto corria em Cascavel; veja vídeo

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 19h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.