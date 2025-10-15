Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Loterias do dia sorteiam até R$ 10 milhões nesta quarta (15)

Veja os prêmios sorteados pela Caixa hoje e saiba como apostar

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 07:31)
Negócios
Pessoa marcando dezenas em uma cartela de jogo de loteria +Milionária, com foco na ação de escolher números e na cartela de apostas, ilustra loterias do dia com sorteio pela caixa.
Legenda: +Milionária pode pagar o maior valor desta rodada de sorteios.
Foto: Thiago Gadelha.

A +Milionária é a loteria federal do dia que pode pagar o maior prêmio desta quarta-feira (15), ao sortear R$ 10 milhões. 

Para ganhar a bolada, o apostador deve indicar corretamente as seis dezenas e os dois trevos sorteados nesta noite, a partir das 19 horas.

Já a Quina é o jogo com o segundo valor mais expressivo desta data: R$ 3,2 milhões

Outras chances de ficar rico

Essas não são as únicas loterias da Caixa que podem pagar uma premiação milionária. Outra que merece destaque é a Super Sete, que está acumulada em R$ 2,5 milhões

A Lotofácil e a Lotomania estão com prêmios iguais: R$ 1,8 milhão cada.

Nesta quarta, há ainda os sorteios da Dupla Sena e da Loteria Federal, que podem pagar até R$ 550 mil. 

Loterias da caixa com sorteio hoje (15/10)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha
+Milionária R$ 10 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas e os dois trevos. 
 Quina R$ 3,2 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas.
Super Sete R$ 2,5 milhões Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.
Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas.
Lotomania R$ 1,8 milhão Acertar os 20 números sorteados.
Dupla Sena R$ 550 mil Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos sorteios. 
 
Loteria Federal até R$ 500 mil Acertar um dos cinco números sorteados para os prêmios principais. 

Veja também

teaser image
Negócios

Lote extra do Pis/Pasep será liberado nesta quarta (15); saiba quem será beneficiado

teaser image
Ceará

Homem é atropelado por motociclista enquanto corria em Cascavel; veja vídeo

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 19h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Victor Ximenes

Ranking das 10 maiores varejistas do Nordeste tem empresas de 6 estados

Ceará é destaque com 3 companhias; primeira posição da lista é do Maranhão

Victor Ximenes
Há 1 hora
Gôndola de supermercado onde ficam os azeites de olivas para compra.
Negócios

Azeite de oliva fica até 15% mais barato em Fortaleza; vejas novos preços

Um conjunto de fatores contribuiu com a redução

Paloma Vargas
Há 1 hora
Imagem mostra uma mulher no ambiente de trabalho. Ela está com as mãos no rosto em sinal de estresse
Delania Santos

Quando o reconhecimento se torna um fardo?

Delania Santos
Há 2 horas
Egídio Serpa

Francesa Green Yellow fornecerá energia à Bombas King no Pecém

Empresa cearense já fechou parceria com a empresa europeia, que abastecerá sua nova fábrica com energias renováveis

Egídio Serpa
15 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Buiatras brasileiros e estrangeiros reúnem-se hoje em Fortaleza

O 15º Congresso Brasileiro de Buiatria reunirá os profissionais do ramo da medicina veterinária que trata dos ruminantes domésticos

Egídio Serpa
15 de Outubro de 2025
