Loterias do dia sorteiam até R$ 10 milhões nesta quarta (15)
Veja os prêmios sorteados pela Caixa hoje e saiba como apostar
A +Milionária é a loteria federal do dia que pode pagar o maior prêmio desta quarta-feira (15), ao sortear R$ 10 milhões.
Para ganhar a bolada, o apostador deve indicar corretamente as seis dezenas e os dois trevos sorteados nesta noite, a partir das 19 horas.
Já a Quina é o jogo com o segundo valor mais expressivo desta data: R$ 3,2 milhões.
Outras chances de ficar rico
Essas não são as únicas loterias da Caixa que podem pagar uma premiação milionária. Outra que merece destaque é a Super Sete, que está acumulada em R$ 2,5 milhões.
A Lotofácil e a Lotomania estão com prêmios iguais: R$ 1,8 milhão cada.
Nesta quarta, há ainda os sorteios da Dupla Sena e da Loteria Federal, que podem pagar até R$ 550 mil.
Loterias da caixa com sorteio hoje (15/10)
|Loteria Federal
|Valor do prêmio
|Quem ganha
|+Milionária
|R$ 10 milhões
|Acertar as seis dezenas sorteadas e os dois trevos.
|Quina
|R$ 3,2 milhões
|Acertar as cinco dezenas sorteadas.
|Super Sete
|R$ 2,5 milhões
|Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.
|Lotofácil
|R$ 1,8 milhão
|Acertar as 15 dezenas sorteadas.
|Lotomania
|R$ 1,8 milhão
|Acertar os 20 números sorteados.
|Dupla Sena
|R$ 550 mil
|Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos sorteios.
|Loteria Federal
|até R$ 500 mil
|Acertar um dos cinco números sorteados para os prêmios principais.
Veja também
Como você pode apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 19h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.