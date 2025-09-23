Loterias do dia pagam até R$ 48 milhões: veja sorteios desta terça (23/9)
A Mega-Sena é o concurso da Caixa com o prêmio mais alto desta rodada
Cinco loterias federais da Caixa são sorteadas na noite desta terça-feira (23), a partir das 20 horas, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Os jogadores interessados em tentar a sorte neste dia podem concorrer a até R$ 48 milhões, na Mega-Sena. A Timemania também está com um valor expressivo acumulado: R$ 27 milhões.
A seguir, o Diário do Nordeste detalha quais são os jogos com sorteio.
Loterias com sorteio hoje
Mega-Sena: prêmio de R$ 48 milhões
Sem vencedores no concurso do último sábado (20), a Mega acumulou e está sorteando prêmio estimado em R$ 48 milhões, o mais alto desta noite.
Ganha quem acertar as seis dezenas sorteadas. Caso o apostador indique corretamente quatro ou cinco números, ainda pode levar valores menores.
Como apostar na Mega-Sena: o jogo mínimo, com seis números, custa R$ 6.
Timemania: prêmio de R$ 27 milhões
O jogo é outro que está acumulado e pode sortear até R$ 27 milhões, o segundo maior prêmio desta terça-feira. Leva o montante quem acertar as sete dezenas sorteadas.
Ainda há prêmios para quem acertar de 3 a 6 números, além do Time do Coração.
Como jogar na Timemania: o valor da aposta é de R$ 3,50. Você deve escolher 10 números e um Time do Coração.
Quina: prêmio de R$ 4,5 milhões
A loteria é outra que não tem vencedores há algumas rodadas. Nesta terça, sorteia R$ 4,5 milhões e leva quem acertar os cinco números. Há também valores menores para os que acertarem 2, 3 ou 4 dezenas.
Como jogar na Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números.
Lotofácil: prêmio de R$ 1,8 milhão
Três apostas levaram o último concurso da loteria federal, então nesta terça-feira é sorteado o prêmio mínimo de R$ 1,8 milhão. Fatura a quantia quem acertar as cinco dezenas desta noite.
Como apostar na Lotofácil: o jogo mínimo custa R$ 3,50 e dá direito ao jogador escolher 15 números.
Dia de Sorte: prêmio de R$ 1,2 milhão
A loteria é outra que está acumulada e, nesta terça, pode pagar um prêmio de R$ 1,2 milhão. Para ganhar é simples, basta acertar as sete dezenas sorteadas, além de um Mês de Sorte.
Como jogar na Dia de Sorte: o valor da aposta é de R$ 2,50. O apostador escolhe de 7 a 15 números e um Mês de Sorte.
Como e onde apostar nas loterias de hoje?
Os jogadores podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas da instituição ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 19h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.
Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.
