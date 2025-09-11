Diário do Nordeste
Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa nesta quinta-feira (11/9)

Sorteios têm prêmios variados, que podem chegar a R$ 55 milhões

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 07:08)
Negócios
Cartelas de loteria Mega-Sena espalhadas sobre uma mesa, com uma caneta apontando para uma delas, ilustrando loterias da caixa com sorteio neste dia 11 de setembro de 2025
Legenda: Mega-Sena pode pagar o maior valor desta rodada de sorteios
Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Caixa Econômica Federal promove cinco sorteios nesta quinta-feira (11) para os apostadores que desejam tentar a sorte na loteria. A partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte em São Paulo, são sorteados os seguintes jogos:

  • Lotofácil;
  • Quina;
  • Timemania;
  • Mega Sena;
  • Dia de Sorte.

Os valores dos prêmios variam, sendo que alguns deles estão acumulados. O maior é o que pode ser pago pela Mega-Sena, que sorteia R$ 55 milhões

Para auxiliar os apostadores a organizarem seus jogos, o Diário do Nordeste elaborou um guia das loterias do dia, detalhando os valores das premiações, os preços e como jogar. Confira!

Loterias com sorteio nesta quinta (11/9)

Mega Sena 2913: prêmio de R$ 55 milhões

A Mega-Sena pode pagar um prêmio acumulado em R$ 55 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas. Caso o jogador indique corretamente quatro ou cinco números, ainda pode levar prêmios menores.

Como jogar: o jogo mínimo, com seis números, custa R$ 6. É possível escolher de 6 a 20 números, aumentando suas chances e o valor da aposta.

Timemania 2293: prêmio de R$ 23 milhões

Também acumulada, a Timemania pode pagar um prêmio de cerca de R$ 21 milhões. Para faturar o prêmio máximo é preciso acertar as sete dezenas sorteadas. Também há prêmios para quem acertar de 3 a 6 números, além do Time do Coração.

Como jogar: o valor da aposta é de R$ 3,50. Você deve escolher 10 números e um Time do Coração.

Quina 6824: prêmio de R$ 3 milhões

Quina sorteia um prêmio acumulado em R$ 3 milhões para quem acertar os cinco números. Há também valores menores para jogadores que acertarem 2, 3 ou 4 dezenas.

Como jogar: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.

Lotofácil 3484: prêmio de R$ 1,8 milhão

Com prêmio principal estimado em R$ 1,8 milhão, a Lotofácil pode premiar quem indicar corretamente as 15 dezenas sorteadas. Também é possível ganhar valores menores se o apostador acertar 11, 12, 13 ou 14 números.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 3,50, e o jogador escolhe 15 números. É possível marcar até 20 dezenas por jogo, aumentando as chances de ganhar.

Dia de Sorte 1114: prêmio de R$ 1,1 milhão

O Dia de Sorte sorteia o valor acumulado em R$ 1,1 milhão nesta noite. Você pode ganhar o prêmio principal se acertar as sete dezenas, ou prêmios menores ao acertar 4, 5 ou 6 números e o Mês de Sorte.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 2,50. Você escolhe de 7 a 15 números e um Mês de Sorte.

teaser image
Negócios

Lula sanciona lei que prevê pagamento de bônus a servidores do INSS para reduzir fila por benefícios

teaser image
Negócios

Larry Ellison se torna o homem mais rico do mundo e desbanca Elon Musk

Como e onde apostar nas loterias de hoje?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

  • Casas Lotéricas: Faça sua aposta presencialmente.
  • Site Loterias Online da Caixa: Faça sua aposta de forma online.
  • Internet Banking da Caixa: Opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.

