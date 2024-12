Loterias Caixa fora do ar? Usuários reclamam de instabilidade e de fila online para apostar nesta segunda (30)

Na véspera do sorteio da Mega-Sena da Virada, o site e o aplicativo das Loterias Caixa têm apresentado instabilidade nesta segunda-feira (30). O prêmio estimado é de R$ 600 milhões.

Durante a manhã, usuários relataram filas de espera e erros para acessar a ferramenta. No Google trends, as buscas relacionadas a "mega da virada" aumentaram, com mais de 200 mil pesquisas realizadas nas últimas 4 horas. Dentre as tendências de buscas sobre o assunto, também aparecem "loterias da caixa" e "Caixa Econômica Federal".

No X (antigo Twitter), usuários relatam filas virtuais que variam de 3 minutos a mais de 1 hora para acessar o app das Loterias Caixa e erros ao entrar.

"Loterias online da Caixa fora do ar... Eu chuto mais de R$ 1 bilhão em arrecadação nessa Mega da virada", disse um usuário da plataforma.

"O site de loterias da Caixa simplesmente com fila para entrar, totalmente sobrecarregado", relatou outra usuária.

"Fila de 1h no aplicativo loterias da Caixa, por essa eu não esperava", informou outro.

As apostas na Mega-Sena da Virada podem ser realizadas até as 18h do dia 31 de dezembro