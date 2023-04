Lojas Marisa vão fechar em Fortaleza? Entenda a situação da empresa

Com uma dívida acumulada de R$ 560 milhões até o final de 2022, a Marisa anunciou na última sexta-feira (31) que irá fechar 90 lojas em todo o Brasil. Os empreendimentos fechados serão os que apresentam uma geração sistemática de caixa negativo.

De acordo com a empresa, o fechamento de lojas terá um custo estimado de R$ 50 milhões e uma capacidade de geração de caixa positivo de R$ 70 milhões por ano já em 2024. Ainda não foram divulgadas que unidades serão fechadas e se haverá algum fechamento no Ceará.

Nesta terça-feira (4), o Diário do Nordeste rodou algumas lojas da varejista na Capital e registrou um funcionamento normal, com portas abertas e circulação de clientes. Questionada, a assessoria de imprensa da Marisa não informou quando as lojas começarão a ser fechadas.

A Marisa já tem um problema de endividamento elevado há alguns anos, mas teve dificuldades para contratar crédito após o anúncio do rombo fiscal nas Americanas. Apesar da situação, a última apresentação de resultados da empresa um crescimento de 10,2% na receita líquida no quarto trimestre de 2022, atingindo R$ 2,78 bilhões no ano passado.

Funcionamento normal

A reportagem passou nas lojas Marisa do Centro, shopping Aldeota e North Shopping na manhã desta terça-feira (4). Todas as unidades estavam abertas, com plena movimentação de clientes.

No Aldeota, a loja trazia várias promoções de leve 3 pague 2 logo na entrada da loja. Uma funcionária afirmou que de fato os fechamentos de loja devem ocorrer nos próximos meses, mas que os trabalhadores ainda não foram informados de quais unidades serão suprimidas.

Legenda: Promoção na loja do Centro Foto: Diário do Nordeste

Segundo ela, as promoções são comuns no período de começo do ano e não são necessariamente uma queima de estoque devido ao fechamento da loja.

A loja do Centro também estava com a mesma promoção de leve 3 pague 2 e vários consumidores estavam aproveitando as ofertas. A loja não trazia qualquer indicativo de futuro fechamento e, inclusive, possuía banner de vagas de emprego abertas. Nenhum dos clientes questionados sabiam do futuro fechamento de lojas por parte da empresa.

No North Shopping não havia divulgação da promoção de leve 3 pague 2, mas a loja estava com liquidação de 70% de desconto para algumas peças. Os funcionários não souberam responder sobre um possível fechamento da loja.

Legenda: Liquidação na loja do North Shopping Foto: Diário do Nordeste

Situação da Marisa

A Marisa já vem rolando dívidas há alguns anos, o que estava impactando no valor das ações da empresa. Só no ano passado os papéis tiveram queda de 82,60%, saindo de R$ 3,39 para R$ 0,59 na cotação desta terça.

Na última apresentação de resultados, a empresa divulgou um Plano de Otimização Operacional, visando diminuir as dívidas e melhorar a estrutura de custos. Além do fechamento das lojas, foi anunciado um aporte de capital de R$ 90 milhões no mês de abril.

“A Companhia encerrou o ano de 2022 com uma perda líquida de R$ 391,0 milhões, resultado teve impacto direto do custo de rolagem do funding do Mbank, em função do significativo aumento nas taxas de juros no Brasil, e da redução do saldo de aplicações de caixa”, informou o comunicado.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE