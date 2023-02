Depois do rombo da Americanas, agora é a Marisa a inadimplente

Mais uma grande rede de lojas do comércio varejista – a Marisa – enfrenta problemas financeiros.

Depois do escândalo da rede Americanas, em cujas contas foi descoberto, no dia 11 de janeiro passado, um rombo que começou com R$ 20 bilhões e chegou aos R$ 40 bilhões, agora é a Marisa, que deixou de pagar o aluguel de janeiro a dois Fundos de Investimento Imobiliário (FII).

O fundo Kinea Renda Imobiliário publicou uma nota dirigida ao mercado, informando que a Marisa não honrou o compromisso de pagar o aluguel do mês passado.Um dia antes, outro Fundo de Investimento Imobiliário, o Brasil Varejo, revelou problema de inadimplência da Marisa.

A Marisa distribuiu nota ao público, explicando que “está em processamento de aprimoramento do seu modelo de negócio e decidiu priorizar pagamentos e renegociar contratos”.



A nota acrescenta que essa reestruturação prejudicou o pagamento dos aluguéis, "predominantemente dos imóveis pertencentes ao grupo de controle da varejista”. A empresa promete regularizar os pagamentos em breve.

O Kinea Renda Imobiliária também imóveis locados às redes de lojas Magazine Luiza e Lojas Renner, outras duas grandes empresas do varejo brasileiro.

Aproveitando o tema:

Um levantamento das dívidas da rede de lojas Americanas já alcançou o montante de R$ 48 bilhões.

Esse levantamento ficará pronto e será divulgado na segunda quinzena de março, segundo informa a agência Reuters.

O mesmo levantamento indicou que o número de credores da Americanas, que na semana passada era de 7.420, já passou dos 9.400.