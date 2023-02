Carnaval fecha a Bolsa B3, que só reabrirá 4ª feira.

Hoje, segunda-feira, 20, e amanhã, por causa do carnaval, a Bolsa de Valores brasileira B3 não operará. Nos Estados Unidos, por causa do chamado feriado do presidente, as bolsas norte-americanas também não funcionarão.

O Boletim Focus, aquele relatório que todas as segundas-feiras o Banco Central divulga com as previsões de inflação, do PIB e do câmbio será divulgado somente na quarta-feira.

Na sexta-feira, sairá a prévia do IPCA-15, que conterá uma indicação sobre a inflação do corrente mês de fevereiro. Para os economistas do Banco Itaú, esse índice virá alto, na marca de 0,73%, pressionado, principalmente, pelos preços dos serviços, destacadamente pelas mensalidades escolares, que subiram.

Na mesma sexta-feira, será divulgado o balanço de pagamentos do mês de janeiro. Balanço de pagamento é o resultado de todas as transações do país com o mundo, incluindo exportações, importações, fretes marítimos e aéreos, seguros e transferências.

De acordo com os economistas do Itaú, o balanço de pagamentos de janeiro deverá mostrar um déficit de US$ 8,5 bilhões, bem abaixo dos US$ 9,3 bilhões do mesmo período de 2022.

A balança comercial, que é o resultado do que o Brasil exporta e importa, deverá apresentar um superávit de US$ 1,5 bilhão.