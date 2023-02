Embraer entregou 80 aviões no último trimestre de 2022

Em mensagem a esta coluna, a Embraer informa que entregou 80 aeronaves no quarto trimestre de 2022, sendo 30 comerciais e 50 executivas (33 leves e 17 médias).

Ao longo do ano passado, a companhia entregou 159 jatos (57 aeronaves comerciais e 102 executivas).

Comparado a 2021, a companhia aumentou em 12,7% o número total de aeronaves entregues. Em 31 de dezembro, a carteira de pedidos firmes totalizava US$ 17,5 bilhões.

Na Aviação Comercial, a Embraer confirmou um novo pedido firme de US$ 1,17 bilhão, para fornecer 15 novos jatos E195-E2 no último trimestre de 2022, a um cliente não revelado.

A companhia também confirmou um novo pedido firme da Binter para cinco aeronaves E195-E2. O pedido totaliza US$ 389,4 milhões, a preço de lista.

Outro destaque do período foi a certificação do E190-E2 na China e dos E-Jets E2 (E195-E2 e E190-E2) no Canadá.

Em dezembro, a Porter Airlines, do Canadá, recebeu suas primeiras cinco unidades do E195-E2. A Porter Airlines tem um total de 50 pedidos firmes do E195-E2.

Mais um marco importante no trimestre foi a entrega do três novas aeronave E190 à CIAF Leasing, empresa com sede na cidade do Cairo, no Egito.



Na Aviação Executiva, a Embraer entregou 50 jatos (33 leves e 17 médios) no quatro trimestre, com as vendas seguindo o movimento positivo no segmento.



No segmento de Serviços & Suporte, a Embraer assinou contratos de serviços de manutenção pesada com a Envoy Air Inc. e com a JSX, totalizando US$ 72 milhões.

Além disso, o Grupo TUI assinou um contrato para o Programa Pool para suporte à frota de jatos E195-E2. Já a NAC, por sua vez, assinou um contrato firme para até 10 novas conversões para aeronaves cargueiras E190F/E195F.