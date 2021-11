Lojas de shoppings em Fortaleza recebem fiscalização do Decon semanas antes da Black Friday

Lojas de dois shoppings de Fortaleza foram fiscalizadas entre quinta (11) e a sexta-feira (12) pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (DECON), do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). O intuito seria analisar o posicionamento dessas lojas antes do período da Black Friday, programada para o fim de novembro.

Ao todo, 18 estabelecimentos, incluindo os shoppings Rio Mar Papicu e North Shopping Jóquei, foram visitados. Segundo os fiscais, esse período é conhecido pelo aumento no volume de compras justamente por conta da ocorrência de maiores descontos nestes locais, o que deve culminar no dia 26 de novembro, dia da Black Friday.

No processo de fiscalização, os critérios utilizados consideravam se os estabelecimentos estão informando de forma clara, precisa e ostensiva os preços dos produtos, além dos respectivos descontos aos consumidores.

Outro quesito analisado foi como as lojas disponibilizam as formas de pagamento, quais os descontos de cada produto, se a política de troca das mercadorias era comunicada claramente, assim como se o estabelecimento possuía um exemplar do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e livro de reclamações.

