Lojas Americanas retira patrocínio do BBB 23 após descobrir rombo de R$ 20 bilhões

As Lojas Americanas retiraram o patrocínio do Big Brother Brasil (BBB) 23 nesta sexta-feira (13), às vésperas da estreia do reality da TV Globo. A medida foi tomada após a empresa, uma das maiores redes do comércio varejista do país, descobrir rombo de R$ 20 bilhões.

A varejista possuía uma grande cota do reality show, chamada de "Cota Big". Essa seria a 4ª edição que participaria como anunciante, tendo diversas ações de marketing ao longo do programa.

Americanas S.A Comunicado oficial "A Americanas S.A. informa que cancelou sua participação no BBB23. Neste momento, a companhia está focada na gestão do negócio e no propósito de oferecer a melhor experiência a seus clientes, parceiros e fornecedores.

Em comunicado, a empresa ainda detalhou que a " Rede Globo segue como relevante parceira na estratégia de marketing e comunicação da Americanas S.A".

Participação no BBB 23

Em 2022, a Americanas esteve presente patrocinando provas do líder, assim como o "mercado" dos brothers da edição. Segundo O Globo, a empresa registrou um crescimento de 60% na utilização de cupons no app Americanas em relação à 2021.

Apesar da relevância no reality, o programa registra mais de 30 patrocinadores e possui uma fila de espera de empresas que desejam também patrocinar.

Mercado Livre como patrocinador

O Estadão apurou que o Mercado Livre deve substituir as Americanas como patrocinador, e que a empresa já estaria com negociações fechadas para ser a "cota master" do reality. No entanto, a informação ainda não foi confirmada pela Globo ou pelo Mercado Livre.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE