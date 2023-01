Americanas descobre um rombo de R$ 20 bilhões

Um rombo de R$ 20 bilhões foi descoberto nas contas da Americanas, uma das maiores redes do comércio varejista do país. Em Fato Relevante publicado quarta-feira, 11,após o encerramento do pregão da Bolsa de Valores e assinado pelo presidente da empresa, Sérgio Rial, a Americanas informa que foram detectadas “inconsistências contábeis” ligadas às contas de fornecedores.

Por causa da descoberta dessas inconsistências que resultaram no rombo financeiro, o presidente executivo da Americanas, Rial -- que estava no cargo havia cerca de 15 dias -- decidiu renunciar à presidência executiva da companhia.

O Conselho de Administração designou o executivo João Guerra para presidente e diretor de Relações com Investidores da empresa.

Operadores do mercado ainda não entenderam o que aconteceu de fato na Americanas, o que só será esclarecido após a publicação do seu balanço financeiro relativo ao ano passado.

O valor de mercado da Americanas é hoje de R$ 11 bilhões.

Eis, na íntegra, o Fato Relevante divulgado pela Americanas:

“Americanas S.A. (“Americanas” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto na Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que foram detectadas inconsistências em lançamentos contábeis redutores da conta fornecedores realizados em exercícios anteriores, incluindo o exercício de 2022.

“Numa análise preliminar, a área contábil da Companhia estima que os valores das inconsistências sejam da dimensão de R$ 20 bilhões na data-base de 30/09/2022. A Companhia estima que o efeito caixa dessas inconsistências seja imaterial.

“Neste momento, não é possível determinar todos os impactos de tais inconsistências na demonstração de resultado e no balanço patrimonial da Companhia.

“Entre as inconsistências mencionadas acima, a área contábil da Companhia identificou a existência de operações de financiamento de compras em valores da mesma ordem acima, nas quais a Companhia é devedora perante instituições financeiras e que não se encontram adequadamente refletidas na conta fornecedores nas demonstrações financeiras de 30/09/2022.

“As estimativas acima estão sujeitas a confirmações e ajustes decorrentes da conclusão de trabalhos de apuração e dos trabalhos a serem realizados pelos auditores independentes, após o que será possível determinar adequadamente todos os impactos que tais inconsistências terão nas demonstrações financeiras da Companhia.

“Diante desses fatos e consequente alteração de prioridades da administração, o DiretorPresidente Sergio Rial e o Diretor de Relações com Investidores André Covre, empossados em 2/1/2023, comunicaram sua decisão de não permanecer na Companhia, com efeito imediato.

“O Conselho de Administração nomeou interinamente para Diretor-Presidente e Diretor de Relações com Investidores o Sr. João Guerra, executivo com ampla trajetória na companhia nas áreas de tecnologia e recursos humanos, e não envolvido anteriormente na gestão contábil ou financeira.

“O Conselho de Administração decidiu, ainda, criar um comitê independente para apurar as circunstâncias que ocasionaram as referidas inconsistências contábeis, que terá os poderes necessários para a condução de seus trabalhos.

“Os acionistas de referência da Americanas, presentes no quadro acionário há mais de 40 anos, informaram ao Conselho de Administração que pretendem continuar suportando a Companhia, tendo o Sr. Sergio Rial como seu assessor nesse processo, prestando apoio na condução dos trabalhos.

“A Companhia manterá o mercado informado a respeito dos desdobramentos relevantes relacionados aos assuntos objeto deste Fato Relevante. Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2023”.