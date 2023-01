Bacharelado em Finanças da Unifor terá 3 anos e turma matutina

A Universidade de Fortaleza (Unifor), instituição da Fundação Edson Queiroz, está com uma nova oferta do Bacharelado em Finanças, um curso do seu Centro de Ciências da Comunicação e Gestão.

O curso passa a ser feito em três anos e no turno da manhã, mas com flexibilidade para que o aluno possa cursar também disciplinas à noite. Além disto, a grade do curso foi reformulada com disciplinas mais voltadas para a prática profissional e para as principais demandas do mercado de trabalho.

“O mercado hoje está muito carente de profissionais qualificados para atuar na área de Finanças, pois, nos últimos três anos, ele sofreu uma revolução, ocasionando uma mudança de perfil do meio financeiro com as grandes plataformas tomando conta. Cientes disso, reformulamos o curso para sintonizá-lo ainda mais com as necessidades do mercado e do público que tem interesse em atuar na área financeira, que tem buscado um curso mais rápido e mais focado na atuação profissional, área de gestão e de negócios”, como diz o professor Allisson Martins, coordenador do Bacharelado em Finanças.

O curso está atualmente estruturado em três ciclos com base nos principais eixos da área: Finanças, Economia Aplicada e Negócios, e conta com uma grade otimizada, muito mais voltada para a prática, com novas disciplinas que não constavam da matriz curricular anterior, como Práticas em Finanças, e duas voltadas para mentoria. Além disso, dentre os principais diferenciais da formação estão a preparação para certificações financeiras inseridas na matriz curricular e parcerias com plataformas financeiras, instituições financeiras e escritórios de investimentos.

“Para atuar no mercado financeiro, de gerente de banco a consultoria de investimentos, o profissional precisa ter certificações financeiras e o nosso curso tem como um dos diferenciais também disciplinas que preparam para a obtenção das certificações necessárias à sua atuação na área, como Mercado Financeiro, Economia e Investimentos e Análise de Investimentos”, acrescenta o professor Martins.

Outro grande diferencial do curso é a Liga Financeira – Unifinance, iniciativa dos alunos, que se uniram e estão realizando uma série de ações voltadas para a área de Finanças, como visitas técnicas aos principais empreendimentos do mercado financeiro no Ceará, organização de palestras e competições e produção de relatórios de análises financeiras.

Ao concluir o Bacharelado em Finanças na Unifor, o egresso estará habilitado a atuar como financista com competências para efetuar o diagnóstico, o planejamento, a orientação e a estruturação de soluções de problemas sob o âmbito das finanças pessoais e corporativas; trabalhar em equipe, com visão analítica e crítica, sem desviar-se da ética profissional e do compromisso com a sociedade; e exercer diversas funções no segmento privado, como empreendedor, investidor, gestor de fundos de investimentos, Chief Financial Officer – CFO, Controller, diretor financeiro, gestor financeiro, analista de custos, assessor de investimentos, analista financeiro, consultor de investimentos, gestor em agência bancária, auditor financeiro, analista de investimentos e agente no mercado de capitais.

O Bacharelado em Finanças é voltado tanto para alunos que acabaram de concluir o ensino médio, como para quem busca uma nova formação profissional. Se o aluno tiver concluído o Bacharelado em Finanças na Unifor e quiser fazer cursos como Administração e Economia na instituição, ele tem a possibilidade de concluir a segunda graduação em mais um ano ou um ano e meio.

“Quem já é formado em Economia na Unifor, por exemplo, e quiser cursar Finanças, terá um grande aproveitamento das disciplinas, podendo concluir o curso bem mais rápido. Então, o aluno pode ter uma dupla graduação”, conclui o professor Allisson Martins.