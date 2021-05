Lista: Confira seis marcas famosas no ramo da moda em crise financeira no Brasil

Pelo menos seis marcas renomadas do varejo feminino e masculino no Brasil enfrentam crise financeira na pandemia e precisaram entrar com pedido de recuperação judicial para negociar dívidas milionárias.

Escritórios de advocacia e empresas de reestruturação relatam aumentos de 25% a 50% nas consultas de redes varejistas preocupadas com o aumento do endividamento.

Um dos principais problemas que acarretaram o forte impacto no caixa foi a falta de investimento nas lojas online. Inclusive, no período marcado por medidas de isolamento para combater a pandemia, quem tinha presença mais forte no digital conseguiu se adaptar mais rapidamente.

A tendência de crise deve continuar nos próximos meses, segundo especialistas, em virtude da falta de perspectiva em torno da vacinação no país.

Além disso, as empresas começam a sofrer com o aumento das commodities, elementos necessários para compor peças, por causa da recuperação dos Estados Unidos e da China.

Confira a lista

Le Postiche

Fundada em 1978, a marca Le Postiche é especializada em artigos para viagem, bolsas e acessórios, além de ser a maior rede de lojas da América Latina.

No entanto, com a crise financeira de 2020, a rede teve que fechar cerca de 40 lojas e começou a investir no comércio eletrônico. Mesmo assim, a marca tem dívidas de quase R$ 65 milhões e entrou com pedido de recuperação judicial.

TNG

A grife TNG, dedicada a roupas de luxo femininas, entrou com pedido de recuperação judicial, após acumular dívidas de cerca de R$ 250 milhões desde o início da pandemia.

Com 600 funcionários, cerca de 90% da receita da empresa vêm das lojas físicas, apesar do investimento em e-commerce. Em 2020, teve de encerrar 70 lojas e ficou fechada por 200 dias.

Fundada em 1984, a grife ficou conhecida por sua participação em grandes eventos de moda e beleza, como o São Paulo Fashion Week (SPFW) e o Fashion Rio.

Dudalina, Le Lis Blanc e Rosa Chá

A Restoque, rede que comanda Le Lis Blanc, Dudalina e Rosa Chá, por sua vez, entrou em recuperação extrajudicial no ano passado. Neste ano, negociou com os credores a emissão de debêntures no valor de R$ 1,4 bilhão.

Dudalina, fundada em 1957, é uma empresa especializada em confecção e distribuição de roupas de alto padrão e moda do Brasil, mais conhecida por suas camisas sociais femininas.

A Le Lis Blanc trabalha com as principais tendências da moda internacional feminina.

Já a marca Rosa Chá é especializada em moda praia.

Cavalera

Ainda em maio deste ano, a grife Cavalera, especializada em roupas e acessórios com a temática do rock, entrou com pedido de recuperação judicial em São Paulo com dívidas com credores e tributárias que somam R$ 60 milhões.