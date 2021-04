Pandemia: contador segue imprescindível para negócios

Em uma empresa, o contador realiza planejamentos financeiros, analisa, interpreta planilhas de dados, elabora documentos, preenchendo séries de documentos contábeis e fiscais, além de outras funções. Este profissional precisa estar sempre atualizado das mudanças na legislação brasileira na missão de entregar um trabalho de destaque para os clientes. Ele é considerado um parceiro estratégico, pois tem posse de informações decisivas para os negócios.

Na pandemia do novo coronavírus, milhares de empresas estão operando com prejuízos. Não só o Ceará, mas todo o Brasil enfrenta um momento delicado de instabilidade econômica e recessão. A professora e coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Universidade de Fortaleza (Unifor), Alexandra Siebra, explica que o contador tem sido considerado imprescindível para os negócios. “Dentro de suas expertises, eles têm auxiliado as empresas a minimizarem os impactos nas diminuições de receitas, objetivando equilibrar as despesas com as receitas. Além disso, auxiliam os empreendedores sobre as obrigações trabalhistas, verificando as possibilidades de ajustes legais”, diz.

Nunca foi tão necessário a aposta no profissional como nos tempos atuais. A coordenadora afirma que a necessidade parte, primeiramente, da obrigatoriedade das empresas apresentarem os demonstrativos contábeis realizados, apenas, por profissional de contabilidade habilitado para cumprimento da lei. "Ele é quem tem a competência necessária para executar tal tarefa", afirma Siebra.

Legenda: Alexandra Siebra, coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Unifor Foto: acervo pessoal

A pandemia não trouxe só crise para os negócios, mas também oportunidades para os empreendedores. Alexandra Siebra pontua que houve um aumento de empresas prestadoras de serviços no Ceará. “À medida que ocorre o aumento da legalização das empresas, surgem janelas de oportunidades para a prestação de serviços contábeis, pois estes atuam desde a abertura até o acompanhamento durante a vida da entidade. O profissional é necessário para auxiliar no controle patrimonial, planejamento tributário e precificação de produtos e análise de desempenho das empresas, seja avaliando a lucratividade ou rentabilidade dos investimentos”.

Profissão

O estudante do 7º semestre do curso de Ciências Contábeis, Felipe Derick, já sabe muito bem dos desafios que a profissão lhes reserva. O jovem escolheu o curso por se identificar com números. “Porém me deparei, ao longo do curso, que ele é feito de análises dos números e não apenas cálculos como pensava. Mesmo assim, me apaixonei pelo curso e pretendo seguir a carreira acadêmica com Ciências Contábeis”. Para o futuro breve, Derick planeja se aprofundar no mundo contábil e tornar-se professor. “Disseminar conhecimento é algo apaixonante para mim. Dentro da universidade e vivenciando a profissão nos estágios que fiz consegui me certificar do que quero”, finaliza.