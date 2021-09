Leilão dos Correios com celulares e roupas acontece hoje; veja como participar

O leilão dos Correios, com mais de 60 mil itens, acontece nesta segunda-feira (27). Os objetivos leiloados classificados como refugos, ou seja, aqueles que não foram entregues ao destinatário ou foram devolvidos ao remetente após esgotadas todas as possibilidades, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.

Entre os objetos leiloados estão roupas, celulares, livros, peças de microinformática, bijuterias, equipamentos eletrônicos e outros. Os valores iniciais dos lances vão de R$ 1.303 a R$ 85.050.

Mais informações sobre os lotes podem ser conferidos no site de consulta, inserindo o nº 893602 da licitação.

Segundo o chefe do departamento de infraestrutura dos Correios, Thiago Meireles, os lances devem ser dados para os lotes completos.

Thiago Meireles Chefe do departamento de infraestrutura dos Correios “Serão ofertados dez lotes que são indivisíveis. Então, a pessoa que der lance a um lote é o lote todo, não serão aceitos lances para itens específicos”

Como participar

Os interessados devem se cadastrar na plataforma Licitações-e do Banco do Brasil. Com isso, pessoas físicas e jurídicas conseguem enviar propostas de forma eletrônica para participar da disputa online.

O edital com as informações está disponível na plataforma Licitações-e, assim como na página de licitações dos Correios.

Objetivo do leilão

Os recursos arrecadados devem contribuir para que os Correios ampliem sua capacidade de investimentos, o que deve resultar em melhorias nos serviços prestados aos clientes.