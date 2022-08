Leilão da Receita Federal tem iPhone a partir de R$ 500; saiba como participar

Aberto na última terça-feira (9), o novo leilão da Receita Federal do Brasil (RFB) com produtos apreendidos oferta desde iphones a equipamentos da Xiami com preços reduzidos. Os interessados podem enviar suas propostas até 22 de agosto e esperar a chamada para o pregão virtual, que acontecerá no dia 23 do mesmo mês, às 10h30, no horário de Brasília. As informações são do site techtudo.

Entre as ofertas está o iPhone 8 a partir de R$ 500 e cinco smartphones da Xiaomi com lance inicial de R$ 1.500. De acordo com o edital, os lotes estão disponíveis para visitação e retirada nas cidades de Goiânia (GO), Campo Grande, Ponta Porã, Corumbá, Mundo Novo (MS), Cuiabá (MT) e Palmas (TO). A Receita não faz entregas.

Também existem lotes com iPhone 12 Pro Max por R$ 3.050 e iPhone 11 Pro Max por R$ 1.800, e itens como drone da DJI, diversos produtos de informática, veículos, acessórios para celular e até máquina de lavar.

O leilão ainda conta com o lote de 1.005 unidades do fone de ouvido Xiaomi Redmi Airdots 2 pelo lance inicial de R$ 35.000. O consumidor ainda pode encontrar Mi Band 5, Mi TV Stick e mais eletrônicos espalhados por vários lotes. Há também 20 unidades do robô-aspirador Mi Robot Vacuum no lote 200. Esses itens estão disponíveis somente para pessoas jurídicas.

Como participar?

Antes de participar do leilão, o cidadão interessado deve obter um Certificado Digital chamado "e-CAC", que é emitido pela própria Receita. Para isso, é necessário um CPF válido. Depois, é preciso acessar novamente o próprio portal para gerar um código de acesso, que é válido por dois anos.

Para enviar as propostas iniciais, é preciso saber que serão aceitas somente as ofertas que estiverem até 10% inferior do valor da maior proposta dada. Ou seja, se um lote custa R$ 100 e o maior lance dado por ele é de R$ 200, a RFB só mandará o convite para o pregão eletrônico para aqueles que deram o lance de R$ 180 para cima.

A Receita Federal ainda deixa claro que os itens arrematados por pessoas físicas não poderão ser vendidos. Os lances vencedores, sejam de pessoas físicas ou jurídicas, podem ser pagos de forma parcelada, sendo 20% do valor no dia seguinte e os outros 80% em até oito dias úteis após o fim do pregão. Os produtos devem ser retirados nos depósitos indicados, com agendamento prévio.