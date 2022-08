Gol retoma voos diretos de Fortaleza a Buenos Aires a partir de 20 de agosto

A Gol Linhas Aéreas anunciou a retomada a partir de 20 de agosto de sua rota internacional direta entre Fortaleza e Buenos Aires, capital da Argentina. A frequência do voo será semanal de ida e volta, sempre aos sábados.

A rota estava suspensa desde março de 2020 em razão da pandemia de Covid-19, e a atual medida faz parte do retorno gradual de seus voos para o exterior, iniciados em novembro do ano passado.

Os voos da companhia para a capital portenha já aconteciam desde dezembro último a partir dos aeroportos de Guarulhos (GRU), RIOgaleão (GIG) e Florianópolis (FLN).

Expansão no Nordeste

Já no dia 3 de dezembro deste ano, outras capitais do Nordeste, como Natal (NAT), Maceió (MCZ), Recife (REC) e Salvador (SSA), passarão a contar com uma frequência semanal de ida, aos sábados, e volta, aos sábados e domingos, para a capital argentina (AEP).

“Buenos Aires é um importante destino turístico na América do Sul e, agora, os Clientes nordestinos da Gol têm novamente a oportunidade de voar sem escalas para o aeroporto Aeroparque, que fica a apenas 7,5 km do centro da cidade, onde poderão acessar com mais facilidade os principais pontos turísticos e de negócios”, destacou Bruno Balan, gerente de Planejamento Estratégico de Malha Aérea da Gol.

Todos os voos para a Argentina são operados pela Gol com o jato Boeing 737-800, cuja capacidade é de 176 passageiros em trajetos internacionais.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE