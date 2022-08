Helicóptero trazido pelo Beluga é o 1º do mundo e custa R$ 101 milhões

O Airbus Beluga, que veio ao Brasil e passou por Fortaleza, trouxe ao país o helicóptero ACH160, um dos mais luxuosos da atualidade. A aeronave foi vendida a um cliente brasileiro, o empresário Carlos Alberto Sicupira.

O empresário, citado como um dos homens mais ricos do Brasil, é um dos fundadores do 3G Capital, fundo de investimentos que controla marcas como AB InBev, Burger King, Heinz e Lojas Americanas.

Detalhes do ACH160

Personalizado com o gosto do cliente, o helicóptero custa US$ 19,5 milhões (R$ 101 milhões) e está registrado em nome da Helibras, subsidiária da Airbus no Brasil, mas deve ser repassado ao novo dono.

O modelo em questão é derivado do H160, também da Airbus. Nesse caso, a diferença fica no nível de luxo e conforto. O mais recente comporta dez passageiros e dois pilotos na parte da frente.

Legenda: Helicóptero tem o interior todo personalizado Foto: divulgação/Airbus

Entre as melhorias no helicóptero, estão uma série de automações para garantir a segurança do funcionamento do piloto automático. Além disso, ele tem um novo motor e um sistema de aviônicos da Helionix.

Carlos Alberto Sicupira

Carlos Alberto Sicupira nasceu no Rio de Janeiro, em 1948, e começou no mundo dos negócios ao trabalhar diretamente com carros usados.

Em 1973, ele conheceu Marcel Telles e Jorge Paulo Lemann, quando foi contratado pelo Garantia. Por lá, formaria uma das mais longevas sociedades brasileiras.

Juntos, eles comandaram o banco, transformaram a Brahma na global AB Inbev e também criaram o 3G Capital, fundo responsável por comprar Burger King, Tim Hortons, Popeyes e Kraft-Heinz, a última em parceria com Warren Buffett.

Entrega pelo Beluga

A passagem do Beluga pelo Brasil e por Fortaleza atraiu diversos olhares curiosos. Parecido com uma baleia, ele foi recebido no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), no último dia 25 de julho, onde deixou a encomenda,

O ACH160 foi trazido dentro do avião, que é um supercargueiro especializado no transporte de grandes volumes pelo meio aéreo.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE