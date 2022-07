Beluga retorna a Fortaleza após entrega de helicóptero em SP; acompanhe

O avião Beluga ST chegou ao Ceará após realizar entrega de helicóptero de luxo em São Paulo. A aeronave deixou Viracopos em São Paulo e pousou no Aeroporto de Fortaleza.às 13h32.

Conforme informações do Flight Radar, plataforma com dados da aviação, a aeronave chegou a fazer trajeto passando pelos estados Bahia, Pernambuco e Ceará.

Ao passar pela região de Pacoti, a aeronave fez um desvio para manobrar em direção a uma pista de pouso do Aeroporto de Fortaleza.

Chamado carinhosamente de "avião-baleia", o BelugaST pousou pela primeira vez em Fortaleza na tarde do último domingo (24), reunindo milhares de curiosos e fãs de aviação na Avenida Senador Carlos Jereissati e nas proximidades do aeroporto.

A aeronave é uma das maiores de carga do mundo em volume, sendo maior que o Lockheed C-5 Galaxy, utilizado pelas forças armadas dos Estados Unidos.

Como funciona o BelugaST?

Legenda: Aeronave recebeu equipe técnica ao chegar na capital cearense Foto: Fabiane de Paula/SVM

O Beluga começou a voar em meados da década de 1990, substituindo outro avião com desenho peculiar, o Super Guppy. Uma das principais alterações feitas no A300 para se tornar o Beluga está na na frente do avião, onde fica a cabine de comando. Ela foi rebaixada para ficar mais próxima do solo e dar mais espaço na parte superior para a carga.

O carregamento, por sua vez, é feito levantando a "testa" do avião do mesmo modo que em outros cargueiros, como é o caso do antigo An-225 e do Boeing 747.

A operação é feita com dois pilotos e um mestre de cargas. Ao todo, existem cinco Belugas ST, e a Airbus já conta com um sucessor para o cargueiro, o Beluga XL, maior que o modelo atual e desenvolvido a partir do A330.