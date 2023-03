Justiça Federal libera R$ 1,37 bilhão para pagar aposentados e pensionistas do INSS

O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou R$ 1,37 bilhão, nesta terça-feira (21), para o pagamento das dívidas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com aposentados e pensionistas. Conforme a Folha de S.Paulo, o valor foi autorizado após 84.533 beneficiários ganharem ação judicial contra o órgão.

Assim, o grupo venceu 66.480 processos de até 60 salários mínimos contra o INSS. Na justiça, o pedido também é chamado de Requisições de Pequeno Valor (RPVs).

Porém, a data de pagamento de cada beneficiário vai variar de acordo com o cronograma de cada Tribunal Regional Federal. O TRF é responsável pelo repasse dos valores nas regiões atendidas.

O tempo de processamento costuma durar dez dias após o CJF liberar valor. A previsão, assim, é que o pagamento seja liberado na próxima semana.

Valor liberado

A Folha ainda detalhou que foi liberado um valor total de R$ 1,68 bilhão para quitar dívidas governamentais de 144,9 mil beneficiários em mais de 117 mil processos.

A quantia inclui pagamento aos aposentados e pensionistas do INSS, mas também a outros servidores públicos.