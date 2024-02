IR 2024: com aumento do limite de isenção e prazo estendido, declaração inicia em março

O prazo para envio da declaração do Imposto de Renda (IR) de 2024, cujo ano-base é 2023, foi estendido neste ano e irá do dia 15 de março até o dia 31 de maio.

No ano passado, o prazo também foi estendido, iniciando em março e indo até o fim de maio. Em 2022, no entanto, o envio da declaração do IR começou a ser feita em março e foi até o fim de abril.

A prorrogação até 31 de maio será padrão daqui por diante. As informações são do G1.

Isenção IR

Outra novidade anunciada pelo Fisco neste ano foi o aumento do limite de isenção do imposto de renda. Uma Medida Provisória editada pelo Governo Federal no início deste mês zerou a cobrança do imposto para quem ganha até dois salários mínimos, ou seja, R$ 2.824 por mês.

Antes, o teto para isenção da alíquota do IR era de R$ 2.640, valor que correspondia a dois salários mínimos em 2023.

Segundo o Ministério da Fazenda, a decisão isentará 15,8 milhões de brasileiros. A Pasta ainda detalhou que a medida atende à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2024 e à Lei de Responsabilidade Fiscal.

O novo valor de isenção, no entanto, só valerá para a declaração do imposto de renda em 2025, ano-base 2024.

Para o envio do IR 2024, cujo ano-base é 2023, apenas quem ganhava até dois salários mínimos no valor do ano passado (R$ 2.640) está isento.