Governo publica MP isentando Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos

O Governo Federal publicou uma medida provisória (MP), em uma edição extra do Diário Oficial da União (DOU) dessa terça-feira (6), isentando a cobrança de Imposto de Renda de quem ganha até dois salários mínimos. Com isso, o trabalhador que recebe até R$ 2.824 por mês não precisará pagar a taxa.

Antes, o teto para isenção da alíquota era de R$ 2.640, valor que correspondia a dois salários mínimos em 2023. Com a correção do mínimo, que aumentou de R$ 1.320 para R$ 1.412, quem ganhava menos de dois salários mínimos passaria a pagar o tributo. As informações são dos portais G1 e Uol.

A MP altera, a partir deste mês, os valores da tabela progressiva mensal do IR para pessoas físicas. Agora, o texto da medida será encaminhado ao Congresso Nacional, onde as Casas têm até 120 dias para analisar a questão.

Em janeiro deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula (PT) prometeu revisar a tabela do imposto para incluir trabalhadores que recebem até R$ 2.824 por mês na isenção.

Segundo o Ministério da Fazenda, a decisão isentará 15,8 milhões de brasileiros. A Pasta ainda detalhou que a medida atende à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2024 e à Lei de Responsabilidade Fiscal.

