IPVA 2023: confira o passo a passo para emissão do boleto

Os boletos do Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) de 2023 foram disponibilizados nesta segunda-feira (2) no site da Sefaz-CE, ou no aplicativo “Meu IPVA”, (em versões para Android e IOS.)

Por meio das plataformas, os condutores deverão emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) para pagamento, que pode ser feito nos bancos Caixa Econômica, Bradesco, Banco do Brasil (BB), Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Santander, Itaú e nas casas lotéricas.

Assim como no ano passado, o IPVA 2023 oferece desconto de 5% para quem pagar o imposto em cota única até o dia 31 de janeiro de 2023. Caso o contribuinte seja cadastrado no programa Sua Nota Tem Valor, pode conseguir mais 5% de redução, também no pagamento em cota única.

O contribuinte também tem a opção de quitar o tributo em até cinco parcelas, com um valor mínimo a ser parcelado de R$ 100.

Emissão do boleto

Na página virtual da Sefaz, o DAE será gerado mediante a informação do chassi do veículo, ou do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) e da placa.

Para a emitir o boleto, o contribuinte deve seguir o passo a passo abaixo:

No site da Sefaz-CE, clique no banner IPVA 2023; No menu lateral, escolha a opção Emitir DAE IPVA; Preencha chassi ou placa e renavam e clique em pesquisar. O sistema exibirá os dados para pagamento do IPVA 2023 e de ano anteriores, caso haja.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE