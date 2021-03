IPTU com 6% de desconto em cota única vence nesta sexta-feira (5)

O Pagamento em cota única do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) com desconto de 6% vence nesta sexta-feira (5). Para ter direito ao benefício, é necessário estar em dia com o Fisco.

Para efetuar o pagamento, o contribuinte deve imprimir, no site da Secretaria Municipal das Finanças (Sefin), o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) com o código de barra para o pagamento.

Caso a pessoa tenha optado pelo parcelamento, a data de vencimento (veja tabela abaixo) também é a mesma para a segunda parcela do IPTU.

Serviços via online

Para ter acesso ao DAM, o cidadão deve clicar no link "IPTU 2021" e, com o número de inscrição do imóvel, ou CPF/CNPJ e data de nascimento da pessoa física ou empresa, ele poderá imprimir o boleto com código de barras para efetuar o pagamento.

A Sefin reforça que os serviços da secretaria estão sendo disponibilizados via online. No site, pelo canal "Fale com a Sefin", o contribuinte poderá tirar dúvidas e solucionar problemas com relação ao IPTU, ou qualquer outro serviço disponibilizado pelo órgão.

Calendário IPTU 2021

Cota única

5 de fevereiro - pagamento da cota única com 8% de desconto

5 de março - Pagamento da cota única com 6% de desconto

8 de abril - pagamento da cota única com 4% de desconto

Pagamento parcelado

5 de fevereiro - vencimento da primeira parcela

5 de março - vencimento da segunda parcela

8 de abril - vencimento da terceira parcela

7 de maio - vencimento da quarta parcela

8 de junho - vencimento da quinta parcela

7 de julho - vencimento da sexta parcela

6 de agosto - vencimento da sétima parcela

8 de setembro - vencimento da oitava parcela

7 de outubro - vencimento da nona parcela

8 de novembro - vencimento da décima parcela

7 de dezembro - vencimento da décima primeira parcela