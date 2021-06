IPM suspende prova de vida para servidores municipais de Fortaleza por conta da Covid-19

A prova de vida de servidores municipais aposentados e pensionistas está suspensa em função da pandemia de Covid-19. O Instituto de Previdência do Município de Fortaleza (IPM) confirmou a interrupção do procedimento nessa quarta-feira (2).

No entanto, o órgão esclareceu que os pagamentos mensais serão creditados mesmo nos casos em que os beneficiários não tenham feito a prova de vida.

"O Instituto assegura aos seus beneficiários que não há risco de suspensão de pagamento aos aposentados e pensionistas por falta da prova de vida, neste momento", ressaltou em nota.

Ainda segundo o IPM, os servidores poderão fazer a prova de vida sem sair de casa através de uma nova ferramenta digital que já está sendo desenvolvida. A liberação da plataforma será divulgada no Canal do Servidor e no site da Prefeitura de Fortaleza.

INSS

Para os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a prova de vida voltou a ser obrigatória na última terça-feira (1º). O procedimento estava parado desde março de 2020, quando os primeiros casos do novo coronavírus foram confirmados no Ceará.

Mais de 660 mil beneficiários no Estado têm pendências no procedimento. Caso não regularizem a situação, o pagamento será bloqueado pelo próprio INSS.

Deverão fazer a prova de vida todos que recebem benefícios por conta-corrente, poupança ou cartão magnético e que não realizam o procedimento há mais de um ano. Por exemplo: quem fez prova de vida em abril de 2019 e deveria fazer em abril de 2020 e não fez, deverá fazer até junho de 2021.

SAIBA COMO FAZER A PROVA DE VIDA PELO CELULAR NO APP MEU INSS

Faça o download do aplicativo Meu INSS e, em seguida, o login;

Uma mensagem avisando que chegou a hora de realizar a prova de vida deve aparecer, com um botão nomeado “Instale o Meu gov.br”;

Clique em “Autorizações”, selecione a pendência e clique em “Autorizar”;

Para tirar a foto, o aplicativo pedirá para utilizar a câmera do celular para tirar fotos e fazer vídeos. Escolha “Permitir”;

O sistema também solicitará uma informação do documento que está no cadastro do governo, como a data de emissão da CNH digital. Informe;

Em seguida, posicione o rosto no centro do círculo na tela do celular. O sistema solicitará que o usuário faça alguns movimentos;

Uma barra azul indicará quantos segundos faltam para a conclusão dos movimentos e, em seguida, a prova de vida será concluída.

CALENDÁRIO DA PROVA DE VIDA

Aniversário em março e abril/2020 - Nova prova de vida em junho/2021

Maio e junho/2020 - Nova prova de vida em julho/2021

Julho e agosto/2020 - Nova prova de vida em agosto/2021

Setembro e outubro/2020 - Nova prova de vida em setembro/2021

Novembro e dezembro/2020 - Nova prova de vida em outubro/2021

Janeiro e fevereiro/2021 - Nova prova de vida em novembro/2021

Março e abril/2021 - Nova prova de vida: dezembro/2021