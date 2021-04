Reforma da Previdência de Fortaleza é aprovada na Câmara Municipal

Em sessão virtual realizada na tarde desta quarta-feira (14), os vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza aprovaram, por 30 votos a 11, o texto-base da reforma da Previdência para os servidores do Município. O projeto de lei complementar do Poder Executivo foi aprovado com nove emendas ao texto original propostas pelos vereadores. A matéria será votada ainda nesta quarta em redação final e, depois, segue para sanção do prefeito José Sarto (PDT).

Servidores que pedirem aposentadoria ou completarem o tempo necessário até 31 de dezembro deste ano ainda podem se aposentar com as regras atuais.

Vereadores de oposição chegaram a pedir que a proposta fosse retirada de pauta, mas o texto foi aprovado com ampla maioria.

Entre as mudanças estabelecidas pela reforma, estão o aumento da alíquota previdenciária de 11% para 14% (inclusive para inativos) para os servidores e de 22% para 28% para a Prefeitura; e o fim do abono que, na prática, evitava redução de rendimentos para os inativos; revisão das regras para pensões (de 100% do valor da aposentadoria, os pensionistas passam a receber 50% + 10% para cada dependente, 15% se a aposentadoria for por invalidez).

As novas regras também preveem cobrança de um pedágio de 85% sobre o tempo que falta para o servidor se aposentar, contado a partir de 2019; além de um sistema de transição por pontos, que soma idade e tempo de contribuição.

No caso das mulheres, elas terão que ter, a partir de 2022, 86 pontos, desde que tenham 30 anos de contribuição e 56 anos de idade. Já os homens terão que atingir, no próximo ano, 96 pontos, desde que tenham no mínimo 35 anos de contribuição e 61 anos de idade.

Professores com regras diferenciadas

No caso dos professores, as regras são diferenciadas. As mulheres devem atingir 81 pontos, em 2022, desde que tenham no mínimo 25 anos de contribuição e 51 anos de idade. Já os professores homens devem atingir, em 2022, 91 pontos, desde que tenham no mínimo 30 anos de contribuição e 56 anos de idade.

Durante as negociações, que começaram no dia 10 de fevereiro, com o envio para a Câmara da proposta de emenda à Lei Orgânica que preparava a reforma, os servidores conseguiram evitar mudanças nas regras da licença-prêmio, folga de três meses a cada cinco anos trabalhados, e no anuênio, gratificação anual de 1% a partir de 25 anos de serviço.

Entre as emendas que foram aprovadas, estão a que garante pensão integral para dependentes de servidores que tenham falecido em decorrência da Covid-19 em 2021, a que amplia de um salário e meio para dois salários mínimos (R$ 2.200) a faixa de isenção para aposentados, e a que amplia o abono de permanência (valor pago para quem se aposenta, mas permanece trabalhando) de 80% para 100%.

Outras mudanças

A reforma municipal também cria um regime de previdência complementar para os servidores, que determina que quem ganha acima do teto do INSS (R$ 6.430) pague uma nova contribuição sobre o valor que recebe a mais do teto.

O valor a mais irá para uma conta pessoal do servidor, com contribuição igual por parte do município.