Entenda as etapas de tramitação da reforma da Previdência de Fortaleza na Câmara Municipal

Após leitura na sessão da Câmara Municipal desta terça-feira (29), o projeto de lei complementar que estabelece as novas regras da Previdência dos servidores públicos de Fortaleza passará agora por uma série de trâmites nas comissões parlamentares.

A expectativa é de que o texto proposto pela Prefeitura de Fortaleza seja apreciado nas comissões, receba emendas modificativas e seja votado somente na semana que vem. Por se tratar de matéria em regime de urgência, a votação será feita em discussão única, sem necessidade de dois turnos.

A primeira leitura em comissão ocorre já nesta quarta-feira (31), seguida de uma sessão extraordinária.

Discussões anteriores sobre a Reforma

Desde que a primeira versão do texto foi anunciada pelo Poder Executivo, algumas modificações foram feitas.

A versão do documento que chegou na noite desta segunda (29) à Casa, por exemplo, prevê a manutenção da licença prêmio e o anuênio - pontos que eram alvo de polêmica com a categoria.

No entanto, a cobrança da taxa previdenciária para os aposentados segue gerando divergências.

Vereadores de oposição chegaram a defender um adiamento das discussões, devido ao lockdown em vigor, mas as reuniões virtuais foram continuadas.

Para que pudesse chegar a este ponto – no qual o Executivo pôde enviar uma versão da reforma à Câmara -, os vereadores de Fortaleza aprovaram, há duas semanas, um projeto de modificação na Lei Orgânica do Município, que passou a permitir a alteração das regras de aposentadoria.

Agora, há um trâmite regimental a ser seguido até que a proposta de reforma da Previdência - motivo de discussões e embates entre servidores e vereadores -, possa ser votada em plenário.

Leia mais Política Vereadores alteram lei municipal para avaliar reforma da Previdência de Fortaleza; veja como votaram

Entenda os próximos passos

Após a leitura do resumo da proposta, feita pelo presidente da Câmara, Antônio Henrique (PDT), nesta terça-feira, a matéria será discutida na quarta-feira (31), por uma comissão conjunta.

O grupo de vereadores é formado por membros da Comissão de Constituição e Justiça; Comissão de Orçamento; Fiscalização e Administração Pública e Comissão de Saúde e Seguridade Social.

A previsão é de que haja uma sessão extraordinária após isso, ainda na quarta-feira.

Nesse momento, parlamentares já poderão pedir vistas ao processo, para analisar algum ponto que gere discordância. Esse movimento adiaria a discussão por um dia útil.

Durante a apreciação nas comissões, os vereadores - já tendo acesso ao texto desde a noite da segunda-feira (29) - poderão apresentar emendas à proposta junto ao Departamento Legislativo da Câmara. Esse é um movimento comum e já esperando no trâmite.

Uma vez apreciada na comissão, o texto volta ao Plenário, onde será lido mais uma vez, com o parecer. Após isso, volta para as comissões, onde receberá as emendas dos vereadores que já estavam sendo registradas no Departamento Legislativo. Nesse momento, não é mais possível apresentar emendas.

O processo nas comissões é "reiniciado", mas dessa vez o texto é apreciado já com as emendas.

É neste ponto que os parlamentares poderão pedir vistas mais uma vez, o que adiaria o processo por mais um dia útil, até que volte novamente ao plenário para, enfim, o texto final ser votado.

Por estar tramitando em regime de urgência, a matéria só precisará de um turno de votação para ser aceita ou não pelos vereadores.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre política