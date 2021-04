Políticos cearenses lamentam morte do forrozeiro Dedim Gouveia por Covid-19

Grande nome do forró cearense, Dedim Gouveia se tornou mais uma vítima da Covid-19 na segunda-feira (19). A morte causou comoção em todo o Ceará, e as homenagens chegaram à classe política, mobilizando vários nomes do Poder Legislativo.

O vereador de Fortaleza Julierme Sena (Pros) postou em sua conta do Instagram um lamento pela morte do músico. "Era um amigo muito querido, um homem humilde, cheio de fé e alegria no coração", disse.

Também prestaram homenagens pelo Instagram os deputados estaduais Soldado Noelio (Pros), André Fernandes (Republicanos), Tony Brito (Pros) e Heitor Férrer (SD).

Eles publicaram fotos de Dedim e deram condolências à família e aos fãs do forrozeiro.

Legenda: André Fernandes usou os Stories do Instagram para homenagear o artista Foto: Reprodução/Instagram

" Fez história no forró, exaltando o Ceará para todo o Brasil, com seu talento excepcional. Tive o prazer de conviver com essa pessoa maravilhosa, um artista brilhante e uma pessoa do bem", disse Tony.

Os deputados federais Capitão Wagner (Pros), Idilvan Alencar (PDT), José Airton (PT) e Eduardo Bismarck (PDT) também usaram as suas redes sociais para homenagear o cantor e compositor.

"Perda irreparável para a nossa cultura, para o nosso forró. Para sempre ficará a lembrança de sua voz, o som da sanfona e suas músicas que marcaram a vida de tantas pessoas", lamentou Capitão Wagner.

Já Idilvan divulgou um vídeo em que Dedim lhe faz uma saudação e lhe convida: "Quando passar essa pandemia, vamos nos juntar eu, você e Felipe para comer aquela galinha caipira, tá bom?".

Legenda: Idilvan Alencar publicou um vídeo de Dedim Gouveia nos Stories do Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Dia Nacional do Sanfoneiro

No mesmo dia da morte de Dedim Gouveia, o Governo Federal assinou a lei que cria o Dia Nacional do Sanfoneiro, marcado para 26 de maio. A data marca o nascimento do músico paraibano Severino Dias de Oliveira, conhecido como Sivuca.

A publicação consta no Diário Oficial da União desta terça-feira (20).

O compositor, arranjador e instrumentista conhecido como mestre da sanfona morreu em 14 de dezembro de 2006, aos 76 anos.