IPCA 2022: veja quais produtos puxaram inflação de Fortaleza no 1º semestre

A disparada dos preços dos alimentos contribuiu para que a inflação de Fortaleza chegasse a 6,34% no acumulado do primeiro semestre. É o que revela o levantamento do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado nesta sexta-feira (8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Dos dez itens que apresentaram os maiores índices de inflação no semestre, oito estão no grupo alimentos e bebidas. Em primeiro está a manga, com alta de 59,8% e em segundo está a cebola, com 36,6%. A terceira maior inflação foi observada no óleo diesel, com 32%.

Veja a lista com a inflação do semestre:

Manga: 59,8% Cebola: 36,6% Óleo diesel: 32% Seguro voluntário de veículo: 29,9% Cenoura: 29,9% Óleo de soja: 26,6% Pão francês: 23,8% Tubérculos, raízes e legumes: 23,5% Maionese: 23,1% Óleos e gorduras: 21,2%

A inflação de Fortaleza acumulada no semestre é a terceira maior entre as regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE, atrás apenas dos resultados registrados em Salvador (6,6%) e Aracaju (6,5%).

Resultado mensal

No mês de junho, a inflação de Fortaleza marcou 0,61% - uma desaceleração na comparação com a alta de 1,41% observada em maio deste ano. Entre os destaques estão as frutas e o leite longa vida, que no País já beira os R$ 10. Em Fortaleza, o produto é visto em torno de R$ 7.

O maracujá foi o item com a maior alta (16,1%). Em seguida, aparecem a manga, com 15,2%, e a goiaba, com elevação de 12,1%.

Veja a lista com a inflação de junho:

Maracujá: 16,1% Manga: 15,2% Goiaba: 12,1% Seguro voluntário de veículo: 11,8% Passagem aérea: 9,4% Leite longa vida: 6,7% Bolo: 6,2% Tomate: 6,1% Milho-verde em conserva: 4,1% Leites e derivados: 4%

Apesar dos alimentos contribuírem fortemente para a inflação de Fortaleza no mês e no semestre, o grupo não foi o que apresentou o maior índice nos períodos.

Isso porque, no semestre, é o transporte quem lidera. A inflação do grupo chegou a 9,2%, impulsionado pela escalada dos preços dos combustíveis e consequentemente reajustes nas tarifas dos transportes. O preço dos bilhetes aéreos também é um dos fatores que influencia esse resultado.

No mês, o grupo com maior inflação é vestuário (1,96%), seguido de saúde e cuidados pessoais (1,27%).

Com a inflação de 0,61% apurada em Fortaleza no mês de junho, o acumulado de 12 meses é de 11,9%.

No Brasil, a inflação de junho marcou 0,67%, sendo 5,49% o acumulado do ano e 11,89% nos últimos 12 meses.

