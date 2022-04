INSS: veja quem recebe o valor do benefício nesta semana

Ainda no último dia 25, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou a rodada de pagamentos dos benefícios para aposentados e pensionistas referentes ao mês de março. Nesta semana, outros grupos devem receber os valores, considerando o número final do cartão de benefício.

Mais de 36 milhões de pessoas têm direitos a benefícios do INSS no país. Vale lembrar que para quem ganha o benefício no valor do salário mínimo, o piso nacional passou para R$ 1.212 desde 1º de janeiro.

Calendário do INSS em março

Para quem recebe um salário mínimo

Final NIS 1: 25/3

Final NIS 2: 28/3

Final NIS 3: 29/3

Final NIS 4: 30/3

Final NIS 5: 31/3

Final NIS 6: 1/4

Final NIS 7: 4/4

Final NIS 8: 5/4

Final NIS 9: 6/4

Final NIS 0: 7/4

Para quem ganha acima do mínimo

Final NIS 1 e 6: 1/4

Final NIS 2 e 7: 4/4

Final NIS 3 e 8: 5/4

Final NIS 4 e 9: 6/4

Final NIS 5 e 0: 7/4

13º salário do INSS começa a ser pago em abril

As duas parcelas de pagamento do 13º salário dos aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) foram antecipadas para os meses de abril e maio deste ano. O cronograma será iniciado no dia 25 de abril pelos beneficiários que recebem até um salário mínimo com o dígito final do NIS 1.

Já aqueles que ganham acima do salário mínimo receberão a primeira parcela a partir do dia 2 de maio. A medida deve beneficiar mais de 31 milhões de pessoas.

Quem tem direito ao 13º salário do INSS?

O Decreto 10410/2020 prevê que o abono seja pago aos segurados e dependentes que, durante o ano, receberam auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, salário-maternidade, pensão por morte ou auxílio-reclusão.

Estabelece ainda que a primeira parcela corresponderá a até 50% do valor do benefício devido no mês de abril e será paga juntamente com os benefícios dessa competência.

Já a segunda parcela deve representar a diferença entre o valor total do abono anual e o valor da primeira parcela e será paga juntamente com os benefícios da competência de maio.

Utilizando a tabela padrão oficial do INSS dos pagamentos de benefícios do ano de 2022, que consta no site do INSS.

Calendário 1ª parcela do 13º do INSS em abril

Para quem recebe um salário mínimo

Final NIS 1: 25/4

Final NIS 2: 26/4

Final NIS 3: 27/4

Final NIS 4: 28/4

Final NIS 5: 29/4

Final NIS 6: 2/5

Final NIS 7: 3/5

Final NIS 8: 4/5

Final NIS 9: 5/5

Final NIS 0: 6/5.

Para quem ganha acima do mínimo

Final NIS 1 e 6: 2/5

Final NIS 2 e 7: 3/5

Final NIS 3 e 8: 4/5

Final NIS 4 e 9: 5/5

Final NIS 5 e 0: 6/5

Calendário da 2ª parcela do 13º do INSS em maio

Para quem ganha um salário mínimo

Final NIS 1: 25/5

Final NIS 2: 26/5

Final NIS 3: 27/5

Final NIS 4: 30/5

Final NIS 5: 31/5

Final NIS 6: 1/6

Final NIS 7: 2/6

Final NIS 8: 3/6

Final NIS 9: 6/6

Final NIS 0: 7/6

Para quem ganha acima do mínimo

Final NIS 1 e 6: 1/6

Final NIS 2 e 7: 2/6

Final NIS 3 e 8: 3/6

Final NIS 4 e 9: 6/6

Final NIS 5 e 0: 7/6