INSS paga segunda parcela do 13º salário de aposentados que recebem mais de um salário

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar nesta quarta-feira (1º) a segunda parcela do 13º salário de aposentados, pensionistas e outros beneficiários. Os pagamentos começam hoje para quem recebe mais de um salário mínimo.

Os primeiros a receber são os beneficiários com cartão cujo dígito final é 1 ou 6. Amanhã é a vez dos que possuem cartão com final 2 ou 7. O calendário segue até o dia 7 de junho.

Calendário da 2ª parcela do 13º do INSS em maio

PARA QUEM GANHA ACIMA DO MÍNIMO

Final NIS 1 e 6: 1/6

Final NIS 2 e 7: 2/6

Final NIS 3 e 8: 3/6

Final NIS 4 e 9: 6/6

Final NIS 5 e 0: 7/6

Quem tem direito?

O Decreto 10410/2020 prevê que o abono seja pago aos segurados e dependentes que, durante o ano, receberam auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, salário-maternidade, pensão por morte ou auxílio-reclusão.

Estabelece ainda que a primeira parcela corresponderá a até 50% do valor do benefício devido no mês de abril e será paga juntamente com os benefícios dessa competência.

Já a segunda parcela deve representar a diferença entre o valor total do abono anual e o valor da primeira parcela e será paga juntamente com os benefícios da competência de maio.

Utilizando a tabela padrão oficial do INSS dos pagamentos de benefícios do ano de 2022, que consta no site do INSS.

Valores

No País, mais de 36 milhões de pessoas têm direito a benefícios do INSS, sendo que mais de 60% recebem um salário mínimo.

Os beneficiários cujo benefício é de um salário, o piso passou para R$ 1.212 no início deste ano. Os aposentados e pensionistas que recebem benefícios acima do salário mínimo tiveram reajuste de 10,16% no benefício. O teto passou de R$ 6.433,57 para R$ 7.087,22.

Como consultar?

É possível consultar o benefício do INSS através da central de atendimento por telefone, no número 135. O atendimento está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h. Também é possível fazer a consulta pelo site Meu INSS e pelo aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS.