INSS e Ministério da Previdência autorizam novas regras para beneficiários do auxílio-doença

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Ministério da Previdência publicaram uma portaria, nesta quarta-feira (1º), que estabelece novas regras para beneficiários do auxílio-doença. Publicadas no Diário Oficial da União, as medidas já estão em vigor.

Anteriormente, o trabalhador que estivesse utilizando o auxílio-doença, para retornar ao trabalho antes do fim do prazo, teria de passar por uma perícia médica. Agora, o trabalhador pode pedir para retornar sem passar pelo procedimento. Caberá ao próprio beneficiário pedir o fim do auxílio na agência do INSS ou pela Central 135.

Veja também

A portaria também explica que o auxílio-doença poderá ser prorrogado a cada 30 dias, quantas vezes o trabalhador desejar. A prorrogação será concedida independentemente do tempo de espera para realizar a perícia médica, em todas as agências da Previdência Social e quantas vezes o trabalhador solicitar.

O INSS começou a receber atestado médico com pedido de auxílio-doença buscando reduzir as filas do benefício.