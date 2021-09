INSS convoca 95,5 mil segurados para pente-fino do auxílio-doença; veja lista

Cerca de 95,5 mil segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem o benefício de incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) e não marcaram a perícia médica foram convocados pelo Instituto. A lista está disponível no Diário Oficial da União (DOU).

Vale ressaltar que os segurados terão até o dia 11 de novembro para agendar o exame. Caso não o façam, o pagamento será suspenso e cancelado, após 60 dias.

Como realizar o agendamento da perícia médica?

O agendamento da perícia pode ser feito de três formas:

Pelo site Meu INSS;

Pelo aplicativo Meu INSS;

Pela central de atendimento 135.

Quais documentos são necessários para agendar a perícia médica?

Os segurados precisam levar os seguintes documentos:

Carteira de identidade;

CPF;

Laudo médico contendo o CID e a descrição da doença;

Exames médicos recentes que comprovem a doença.

Quem não deve passar pelo pente-fino?

Aposentados por invalidez;

Pensionistas com mais de 60 anos;

Os que recebem o benefício há 15 anos ou mais e têm 55 anos de idade;

Portadores de HIV.

O que fazer se não tiver condições de ir ao posto do INSS?

Quem não tem condições de ir ao posto do INSS pode agendar pela central 135 a perícia em casa ou no hospital, em caso de internação.