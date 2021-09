Aposentado do INSS com doença grave pode ter isenção do Imposto de Renda; veja como solicitar

Aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que têm uma das doenças graves listadas na legislação podem pedir a isenção do Imposto de Renda em seu benefício mensal.

Para isso, será necessário reunir a documentação médica que comprove a doença, além de solicitar o benefício através do site ou aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. Caso a solicitação seja aceita, o INSS pagará o benefício sem o desconto.

Saiba como solicitar o benefício, veja a lista de doenças graves listadas na legislação e tire dúvidas.

Veja a lista de doenças graves que dão direito à isenção do IR na aposentadoria

Alienação mental;

Cardiopatia grave;

Cegueira;

Contaminação por radiação;

Doença de Parkinson;

Esclerose múltipla;

Espondiloartrose anquilosante;

Estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante);

Hanseníase;

Hepatopatia grave;

Nefropatia grave;

Neoplasia maligna;

Paralisia irreversível e incapacitante;

Aids (síndrome da imunodeficiência adquirida);

Tuberculose ativa;

Também há isenção se a aposentadoria foi gerada por causa de um acidente em serviço e para aposentados portadores de doenças profissionais.

Como fazer o pedido no site Meu INSS

Acesse o site Meu INSS;

Informe o número do CPF e a senha;

Caso seja o primeiro acesso, registre uma senha;

Na barra onde há uma lupa, escreva isenção e selecione “Solicitação de Isenção de IR”;

O sistema pedirá para atualizar os dados cadastrais. Caso necessário, altere as informações e clique em “Atualizar”. Ou, vá em “Avançar”.

Documentação necessário

Envie os documentos médicos digitalizados com o padrão de digitalização recomendado. Veja abaixo:

Formato da imagem em PDF (São aceitos também arquivos nas extensões .png, jpg e jpeg);

Colorido 24 bits;

Qualidade 150 DPI;

Tamanho máximo do arquivo não pode exceder 5 MB;

A soma dos tamanhos de todos os arquivos anexados não pode exceder 50 MB;

É possível pedir para acompanhar o andamento do processo via Meu INSS, Central 135 e e-mail;

Quais os motivos levam a negação do benefício?

Segundo o INSS, as principais falhas cometidas pelos aposentados são envios de atestados ou laudos médicos incompletos, ilegíveis ou com rasuras.

Além disso, a análise dos laudos é feita por um perito federal, que poderá ainda solicitar uma perícia médica presencial devendo avisado o aposentado por e-mail.

Isenção do IR para aposentados com sequelas graves da Covid-19

Na última semana, a Câmara dos Deputados aprovou a isenção do IR para aposentados que ficarem com sequelas graves da Covid-19. No entanto, o projeto ainda deverá passar pelo Senado.

Mais de 12 mil aposentados aguardam a conclusão da análise

Cerca de 12.800 aposentados solicitaram a isenção e aguardam a conclusão da análise. Segundo o INSS, o perito médico define qual a data de início de validade da isenção, seguindo a documentação enviada.