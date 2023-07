INSS abre atendimento extra de perícia médica em Fortaleza neste fim de semana

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) abriu atendimentos extras de perícia médica em Fortaleza para este fim de semana, no sábado (22) e domingo (23). Os atendimentos ocorrerão na Agência da Previdência Social Centro-Oeste apenas com os cidadãos que foram contactados pelo INSS.

A expectativa é de receber cerca de 500 pessoas. Na primeira leva, a perícia é voltada para benefícios por incapacidade.

Os atendimentos ocorrem de foram contrária aos mutirões do Benefício de Prestação Continuada (BPC), em que os cidadãos ligam para agendar o atendimento. Neste final de semana, os servidores do INSS estão ligando para as pessoas que aguardam o exame.

Cerca de 11 peritos estão envolvidos na ação, e cada um deve realizar cerca de 24 atendimentos por dia.

Redução da fila

A ação em Fortaleza faz parte do Programa de Enfrentamento da Fila da Previdência Social (PEFPS), que busca reduzir o tempo de análise de processos administrativos, como de:

Reconhecimento inicial;

Manutenção;

Revisão;

Recurso;

Monitoramento operacional de benefícios;

Avaliação social de benefícios administrados pelo INSS.

Conforme o portal do Governo, o programa também pretende realizar perícias médicas presenciais ou a análise documental relativas a benefícios previdenciários, ou assistenciais, administrativos ou judiciais.