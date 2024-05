Indústrias de vestuário, couro e calçados crescem mais no Ceará neste ano; veja resultado por setor

A produção da indústria do vestuário — a qual engloba os setores têxtil e de confecção — cresceu 27,5%, em 2024, no Ceará. Essa foi a maior elevação entre as atividades industriais locais, até março, ante igual período em 2023. Os dados constam em levantamento do Observatório da Indústria, divulgado na manhã desta quarta-feira (29), na sede da Fiec, em Fortaleza.

Veja também Negócios O que a minirreforma do governo sinaliza para a economia do Ceará Ingrid Coelho Atacadão da Maraponga inaugura nesta terça-feira (28)

Apesar do resultado positivo, o ramo de vestuário corresponde a apenas 7% da participação industrial cearense. A segunda maior produção foi registrada no segmento de couros e calçados (19,5%).

Em seguida, aparecem os setores de bebidas (14,9%) e metalurgia (14,2%), sendo a última a responsável por 24,5% de toda a indústria local. Por outro lado, a fabricação de produtos químicos despencou 42,2%, neste ano.

Melhoria da conjuntura econômica

Conforme o economista chefe da Fiec, Guilherme Muchale, no ano passado, os segmentos de confecção e calçadista tiveram desempenhos negativos. “Essa base de comparação facilita os resultados positivos, lembrando que a indústria da moda gera mais de 100 mil empregos”, disse.

Outro ponto que favoreceu o resultado, apontou, foi uma melhoria na conjuntura econômica, como a redução da inadimplência e o aumento do mercado formal, impulsionando o consumo das famílias. Por isso, a perspectiva para 2024 é favorável.