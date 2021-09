Imóveis: Quais são os bairros de Fortaleza mais buscados para aluguel e venda

Os preços do mercado imobiliário em Fortaleza seguem em tendência de alta. Em julho, os valores para aluguel na Capital subiram 1,97%, enquanto os de venda sofreram alta de 5,4%.

Os dados são da pesquisa DataZap+. Ambas as variações estão acima do índice FipeZap, que indica a média nacional do comportamento dos preços.

Os bairros mais desejados em Fortaleza para aluguel se concentram na Regional II, como Meireles, que possui 18,61% de participação nas buscas, Aldeota (7,78%), Mucuripe (5,23%) e Coco (4,9%).

A preferência se repete quando a transação é de compra e venda. Meireles aparece novamente em primeiro lugar, com 18,61% das buscas, seguido por Aldeota (10,70%), Cocó (8,18%) e Engenheiro Luciano Cavalcante (5,44%).

Confira os bairros mais desejados para aluguel:

Meireles: 18,61% das buscas Aldeota: 7,78% Mucuripe: 5,23% Cocó: 4,90% Engenheiro Luciano Cavalcante: 4,08% Papicu: 3,99% Centro: 3,53% Messejana: 3,05% Joaquim Távora: 2,87% Fátima: 2,64%

Confira os bairros mais desejados para venda:

Meireles: 18,61% Aldeota: 10,70% Cocó: 8,18% Engenheiro Luciano Cavalcante: 5,44% Mucuripe: 5,28% Guararapes: 4,70% Fátima: 3,29% Papicu: 3,07% Messejana: 2,44% Passaré: 2,44%

Característica dos imóveis

Os imóveis com metragem entre 61 e 90 metros quadrados (m²) são os mais cobiçados em Fortaleza tanto para compra quanto para locação, sendo a preferência de 38% e 42% das buscas, respectivamente.

As unidades com três dormitórios também são as preferidas de quem busca um imóvel na Capital, sendo apontado por 52% dos interessados em aluguel e por 62% dos que querem a compra.

As buscas para compra de imóveis também aponta a necessidade de duas vagas na garagem, conforme 48% dos resultados, enquanto 49% dos que pretendem alugar uma unidade se conformam com uma única vaga.

