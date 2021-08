Como valorizar o seu imóvel na hora da venda; veja dicas

A busca por locais mais adequados a novos estilos de vida na pandemia e a taxa de juros em mínima histórica no ano passado geraram um aquecimento no mercado imobiliário como um todo, puxando os preços para cima.

Conhecer fatores que podem valorizar um imóvel pode ser um passo útil tanto para quem quer comprar como para quem quer vender. Para além da localização, outros aspectos pesam na hora da precificação do bem.

Quem quer comprar deve realizar uma boa pesquisa para conseguir pechinchar com base em outros imóveis parecidos. E quem quer vender deve se atentar a algumas dicas para conseguir passar para o preço o máximo do potencial da propriedade.

Localização

Ele acrescenta que, devido à necessidade de home office, regiões que contam com internet fibra ótica, inclusive, têm se tornado mais valorizadas. A localização de um prédio pode também contribuir com outro fator que pode impactar bastante a valorização: a vista.

Características do imóvel

As características do imóvel em si vêm logo em seguida, incluindo pontos como a distribuição dos espaços na planta, conservação e mesmo a posição em que o local se encontra em relação ao sol. “No Sul e Sudeste o sol pode valorizar. No Nordeste, pode desvalorizar por deixar o apartamento muito quente”, diz Bruno.