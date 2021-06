Feirão de imóveis da Caixa começa hoje com 180 mil ofertas; veja como participar

A Caixa Econômica Federal vai realizar a partir das 10h desta sexta-feira (25) o 1º Feirão Digital da Casa Própria, conforme anunciou no início deste mês o presidente do banco, Pedro Guimarães. Entre as principais novidades do evento está a possibilidade de financiar até 100% de um imóvel.

Além disso, a Caixa vai permitir que imóveis sejam adquiridos com uma carência de 6 meses para o início do pagamento de juros e amortização. Ao todo serão ofertados 180 mil imóveis em todo o País, com mais de 600 construtoras participantes.

O feirão seguirá até o dia 4 de julho e o acesso ao evento será pelo site da Caixa.

Como e quem pode participar?

O evento será entre 25 de junho e 4 de julho pelo site. Podem acessar o evento todas as pessoas interessadas em adquirir um imóvel.

O interessado também deve baixar o aplicativo da Caixa para o celular. Ao acessar o site da Caixa, o interessado deve clicar em "Pesquisa seu imóvel"; Ao encontrar o imóvel desejado, ele deve ir em "Simule seu financiamento"; Depois ele deve solicitar atendimento do vendedor no chat que estará disponível.

Quais documentos preciso ter?

O interessado em comprar o imóvel precisa ter:

Documento de identificação do comprador ou dos compradores

Comprovante de estado civil

Comprovante de endereço

Comprovante de renda

Quantos imóveis estarão disponíveis?

O feirão da Caixa vai contar com 180 mil imóveis. De acordo com a Caixa, 6 mil imóveis serão ofertados em condições especiais, podendo ter 100% do seu valor financiado.

Quais são as taxas para o feirão?

Para os 6 mil imóveis em condições especiais, será possível financiar até 100% do valor com taxas a partir de TR + 2,5% ao ano + poupança.

O prazo de financiamento é 35 anos e o cliente vai poder escolher a carência de 6 meses para começar a pagar juros e amortização.

No caso dos outros imóveis, o financiamento será em até 35 anos com TR + 3,35% ao ano + poupança e a Caixa também vai permitir carência de 6 meses para início do pagamento.

No caso dos 6 mil imóveis em condições especiais, será feito o anúncio de um valor mínimo e o comprador que apresentar a maior proposta fecha a compra.

Para os outros imóveis, o comprador poderá fazer negociação junto à construtora/incorporadora.