Feirão da Caixa 2021 terá financiamento de até 100% da casa própria

A Caixa promoverá entre 25 de junho e 4 de julho o Feirão Digital Caixa da Casa Própria, informou o presidente do banco, Pedro Guimarães, durante live realizada na manhã de hoje (7). Serão 180 mil unidades disponíveis, sendo 6 mil imóveis retomados - que contarão com condições diferenciadas.

De acordo com a Caixa, estes 6 mil imóveis retomados poderão ter 100% do seu valor financiado. O presidente do banco pontuou que é a primeira vez que a Caixa vai financiar 100% do imóvel pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).

Entre as condições para o Feirão Digital também estão taxas a partir de TR + 2,50% + remuneração da Poupança e carência de até seis meses.

Condições

Imóveis 100% financiados no SBPE

Taxas a partir de TR + 2,50% + remuneração da Poupança

Carência de 6 meses

Tarifa reduzida

“Nós tínhamos uma série de imóveis retomados. Diminuímos o ritmo por causa da pandemia, mas em outros casos os imóveis foram retomados por outros motivos”, destacou Pedro Guimarães.

Ele adianta que a Caixa terá “em breve outras iniciativas na mesma linha”.

Pedro Guimarães Presidente da Caixa “Então é muito importante fazermos esse teste, mas teremos muito mais operações nas quais a Caixa vai financiar 100% do imóvel. Essa é uma novidade que reforça a Caixa como o banco da habitação”.

Participam do evento digital mais de 600 construtoras. A compra ocorrerá toda de forma digital, desde a escolha do imóvel até a simulação e escolha da modalidade de financiamento. Correspondentes Caixa tratarão com os clientes por meio de chat.

*Colaborou Ingrid Coelho